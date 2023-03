Mercado imobiliário ganha destaque no evento Quadroimobiliario

O evento acontece nesta sexta-feira, a partir das 8h, no auditório do Sindicato da Indústria da Construção Civil no DF (Sinduscon)

Promovido pela QuadraImob, a ocasião marcará a apresentação da 2ª edição do Anuário do Mercado Imobiliário do Distrito Federal e o Prêmio Top Imobiliário Wildemir Demartini, reconhecendo os maiores em lançamentos e vendas de 2022.

Entre os presentes, destaque para o ex diretor da Tecnisa (especialista em Marketing Imobiliário e transformação digital), Romeo Busarello, que abordará sobre as transformações no mundo dos negócios, em especial, no ramo imobiliário.

O evento conta também com a presença do Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Além de outras entidades e seus representantes.