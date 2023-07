Médico do Flamengo e diretor do UFC vão estar em Brasília para palestrar

O público também assistirá à palestra de Rodolfo Peres, nutricionista, com mais de 20 anos de prática clínica com esportistas e atletas

Para o médico Márcio Tannure, Chefe do departamento médico do Flamengo, diretor médico da Comissão Atlética Brasileira e do UFC no Brasil, a atividade física pode ser considerada uma forma de medicamento para o corpo. No dia 11 de agosto ele estará em Brasília para explicar em detalhes como exercício e alimentação podem impactar as nossas vidas.

Em sua abordagem Tannure saí do óbvio: “Se a gente considera hoje a atividade física como um tratamento, um medicamento, todos hoje sabem dos inúmeros benefícios relacionados às atividades físicas nos tratamentos de várias doenças crônicas, imunomodulador. Então é importante que as pessoas também saibam ver dessa maneira e individualizar a atividade física como um tratamento, como um medicamento, porque doses erradas dessa atividade física ou desse medicamento podem trazer resultados que não são muito esperados para aquela pessoa, inclusive, ao invés de tratar a gente pode desequilibrar, tendo efeito inverso com o nosso paciente e a atividade física”, reforça Tannure.

Na avaliação do médico do Flamengo, essa é uma abordagem moderna e atual que vai ao encontro da individualização do paciente. “Nesse evento vou mostrar a importância de tratar o indivíduo de forma única. Espero que essa troca sirva como estímulo, de modelagem para os futuros profissionais e para os profissionais que já atuam, que tenham uma abordagem melhor, mais ampla de como atender e individualizar esse paciente praticante de atividade física, como correlacionar a alimentação, a dieta e a atividade física junto e como avaliar isso dinamicamente através da bioquímica e consiga uma prescrição individualizada”, finaliza o médico do Flamengo.

Sobre o QNutrition

No mês de agosto, Brasília vai sediar a quarta edição do QNutrition. O evento é voltado para atualização de médicos e nutricionistas, com o objetivo de apresentar o que há de novo nas áreas da medicina esportiva, medicina de qualidade de vida e nutrição.

De acordo com a organizadora do evento e proprietária da farmácia de manipulação Quality, Flávia Ribeiro, o evento vai proporcionar troca de conhecimento entre os profissionais de diversas áreas da saúde.

“Os temas são apresentados por profissionais que, além do vasto conhecimento teórico científico, têm a prática aplicada em sua atuação profissional. Temas contemporâneos que são explanados para trazer os resultados dos novos estudos, descobertas científicas e para desmistificar alguns padrões que são disseminados pela população que não tem conhecimento profundo sobre os assuntos abordados, tudo isso proporcionará uma troca entre os participantes”, afirma Flávia.

Entre os palestrantes confirmados está o médico e nutrólogo Frederico Porto, que também é autor do livro “Antecipe o Inevitável- A Arte e a Ciência de Liderar Mudanças”. Além de muito competente, Dr. Frederico é filho do renomado Lair Ribeiro e já foi assistido por mais de 50.000 pessoas em seus cursos e palestras que realizou em empresas como: Natura, AmBev, Heineken, TOTVS, SERASA, Rede Globo , Pepsico, Walmart, Vale, Syngenta, Gerdau, Hatch, GE, Facebook, Hotmart, Magalu, H entre outros.

O público também assistirá à palestra de Rodolfo Peres, nutricionista, com mais de 20 anos de prática clínica com esportistas e atletas de várias modalidades esportivas. Ele também é coordenador de Pós Graduação em Nutrição Esportiva, Nutrição Clínica e Nutrologia Esportiva – Plenitude Educação, autor de oito livros e Organizador do Tratado de Nutrição Esportiva e Estética – Plenitude Educação.

Dra. Fabiane Berta, médica e cientista especializada em ginecologia endócrina pela Santa Casa (SP), será uma das conferencistas do evento.

No dia 11 de agosto, haverá um pré-evento com a participação ilustre do renomado médico Márcio Tannure, Chefe do departamento médico do Flamengo, Diretor médico da Comissão Atlética Brasileira e do UFC no Brasil, que abordará temas relacionados a exercício físico e alimentação. Será uma oportunidade única de obter valiosas informações sobre como cuidar do corpo e promover hábitos saudáveis.

O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, no Teatro Ulysses Guimarães, das 7h30 às 19h30.

As inscrições podem ser feitas através do site: https://nutrition.qualitymanipulacao.com.br/