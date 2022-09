MC Tairon e MC Koringa se apresentam em Brasília

Com programação variada, casas do Fora do Eixo contam com shows de rap, funk, pagode, sertanejo e música eletrônica

As casas do Fora do Eixo vão receber shows de grandes artistas de Brasília e do Brasil, como os MCs Tairon e Koringa. Além dos músicos de fora, também se apresentam as atrações locais Mistura 61, Zé Felipe e Miguel, Grupo Moleque, Ed Bittencourt, Nossa Galera entre outros. Os shows rolam no Complexo (Saan), no Lounge (SIG) e no Bar Fora do Eixo (Sudoeste).

Confira a programação completa:

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Sexta (02/09): Mc Tairon, Caio Hot, Hebert Vaz, Ana Ximenes, Fab Sales e Kacá

Sábado (03/09): Mc Koringa, Mistura 61, Pepe, Dj A e Thiago May

Domingo (04/09): Danilo Lira, Simples Tok e Dj Kacá

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta-feira (02/09): Dj Pepe, Chama Nois e Thiago May

Sábado (03/09): Nego Regis, Ed Bittencourt, Zé Felipe e Miguel e Dj Ender

Domingo (04/09): Nossa Galera, Pagode do Ygão, Thiago May e DJ RSCKY

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Sexta (02/09): Na Gandaia

Sábado (03/09): Crys e Grupo Moleque

Domingo (04/09): Priscila Bastos e Ed Bittencourt