Margareth Menezes e Sonia Guajajara confirmam presença no Festival Brasília de Cultura Popular

Ministra da cultura e chefe dos Povos Indígenas participam nesta quarta e quinta de encontro com lideranças do DF

O Festival Brasília de Cultura Popular recebe nesta quarta-feira (25), primeiro dia de programação, a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Já no segundo dia de evento, próxima quinta-feira (26), o projeto conta com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. A 11 ª edição do Festival acontece de 25 a 28 de janeiro, pela primeira vez em um dos espaços mais importantes da cidade, o Clube do Choro. A participação das ministras se dará a partir das 19h, no “Espaço Eco” do evento, um ambiente dedicado à escuta e partilha da ancestralidade, promovido para fortalecer e difundir a memória e a oralidade de mestras e mestres populares.

Além das ministras, importantes lideranças da cultura e do sagrado estarão presentes nas rodas de conversa possibilitadas neste espaço como Marytha Hamuhuaca (ARG), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE), Danielle Freitas (DF), Pedro Vasconcellos – Diretor dos Comitês de Cultura (Minc) – Ialorixá Mãe Baiana de Oyá (DF), Tico Magalhães (DF) e os deputados distritais Fábio Félix e Gabriel Magno.

A 11ª edição do projeto promoverá oficinas, trocas de saberes, feira de artesanato e shows. Ao todo, serão 11 apresentações durante os 4 dias de programação. Além das tradicionais e já consagradas atrações locais como Seu Estrelo, Tereza Lopes, Orquestra Alada e Chinelo de Couro, renomados artistas nacionais como Alessandra Leão (PE), Mestre Sapopemba (PB) e Mestre Nico (PE) participam da programação.

Confira programação completa:

Quarta-feira (25/01)

9h: Oficina de percussão com Larissa Umaytá;

15h: Oficina de Canto Ancestral com Maryta de Humahuaca;

19h às 21h Espaço Eco das Tradições com Margareth Menezes – ministra da Cultura, Marytha Hamuhuaca (ARG), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE), Danielle Freitas (DF) e Pedro Vasconcellos – Diretor dos Comitês de Cultura (Minc).

Quinta-feira (26/01)

15h: Oficina de Canto Ancestral com Maryta de Humahuaca;

19h às 21h Espaço Eco das Tradições com Sonia Guajajara – ministra dos Povos Indígenas, Ialorixá Mãe Baiana de Oyá (DF), Tico Magalhães (DF), Deputado Distrital Fábio Félix e Deputado Distrital Gabriel Magno.

Sexta-feira (27/01)

14h: Oficina de dança com Mestre Nico (PE);

19h: Apresentação Mamulengo Fuzuê (DF);

20h: Sambadeiras de Roda (DF);

21h30: Teresa Lopes (DF);

22h45: Alessandra Leão (PE) e Mestre Sapopemba (AL);

00h: Chegada do Calango Voador com a Orquestra Alada Trovão da Mata (DF).

Sábado (28/01)

19h: Apresentação Mamulengo Presepada (DF);

20h: Kirá (DF);

21h30: congadas do Moçambique Santa Efigênia (MG);

22h45: Chinelo de Couro (DF);

00h: Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF) com participação de Mestre Nico (PE) e Gabriel Paes (DF).

Serviço – 11° Festival Brasília de Cultura Popular

Local: Clube do Choro

Data: 25 a 28 de janeiro

Classificação: Livre

Site: http://fbcp.com.br/

Informações: https://www.instagram.com/brasiliadeculturapopular/