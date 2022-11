Mara Maravilha realiza palestra em Brasília

A palestra é voltada para todos os públicos. Mara vai usar de sua experiência para dar dicas de como ter sucesso em qualquer profissão

A cantora, atriz e empresária Mara Maravilha desembarca neste sábado (26) em Brasília para a palestra Empreendendo com Deus, no evento Music Brasil 360. O evento ocorre no hotel Go Inn, em Taguatinga, a partir das 20h.

O evento conta com coquetel e música ao vivo com a banda de jazz Traço Fino. A organização é de Fran Portela e Fabiano Cavalcante. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla.

Serviço

Mara Maravilha em Brasília

Data: sábado, 25 de novembro

Horário: a partir das 20h

Local: hotel Go Inn, Taguatinga Centro-DF

Ingressos a partir de R$ 150 no Sympla