Manassés de Sousa e Cainã Cavalcante se apresentam no Clube do Choro

Os dois violonistas estarão acompanhados de Oswaldo Amorim e Carlos Pial. Larissa Umaytá, Thanise Silva, Paulo André Tavares e Indiana Nomma participam da festa

Cainã Cavalcante ainda usava calças curtas quando teve seu primeiro encontro musical com o mestre Manassés de Sousa. Os trinta e seis anos que separavam as realidades dos dois violonistas não intimidaram aquele garoto que aos sete, dominava o instrumento com a maestria e desenvoltura de quem possui décadas de experiência. O tempo passou e, para celebrar estas bodas de prata de musicalidade, a dupla se encontra no palco do Clube do Choro, nos próximos dias 05 e 06 de outubro com uma banda de exímios instrumentistas somada a participações especialíssimas.

Os dois violonistas vão estar acompanhados pelo baixista icônico Oswaldo Amorim e pelo reconhecido percussionista Carlos Pial. Na quarta-feira, dia 05, o público vai contar com a participação especial de Larissa Umaytá no pandeiro e percussão e com a flautista Thanise Silva para abrilhantar as canções. Já na noite seguinte, 06 de outubro, dois grandes nomes da música surgem no palco trazendo outras questões identitárias com o trabalho musical: o violonista Paulo André Tavares e a cantora Indiana Nomma.

Segundo Manassés, eles resolveram dividir o encontro em dois shows por várias razões sendo uma delas não tornar o show muito extenso. “É uma honra contar com todas estas participações especiais e, como são trabalhos distintos que muito se identificam com o nosso, decidimos por duas apresentações diferentes”, esclarece o instrumentista internacional.

Como se não bastassem tamanhas novidades neste belo encontro comemorativo aos 25 anos de música e amizade, também vai estar ocorrendo a gravação de um CD ao vivo pelo produtor musical Valerinho Xavier e a filmagem de um documentário pelo cineasta Pedro Daldegan sobre a vida de Manassés de Sousa.

Cada detalhe deste show está sendo trabalhado com esmero, cuidado e muito carinho. No repertório, canções autorais de Cainã e Manassés se fundem à faixas imortais de Mercedes Sosa e outras emblemáticas que marcaram a história da música mundial, tornando as duas noites igualmente inesquecíveis.

Serviço

Manassés de Sousa e Cainã Cavalcante – 25 Anos de Música e Amizade

Local: Clube do Choro – St. de Divulgação Cultural Bloco G – Brasília-DF

Data: Quarta e quinta-feira, 5 e 6 de outubro

Horário: a partir das 21h

Ingressos: quarta, dia 5 | quinta, dia 6