Maísa Arantes faz show de lançamento do projeto Rabeca Sertaneja e em comemoração ao Dia Nacional do Forró

No próximo domingo (12 de dezembro), a cantora, rabequeira e pifeira Maísa Arantes traz para o palco do Tombado Bar o show inédito Baile da Maisinha, seu novo projeto musical que promove o encontro entre o forró pé de serra e a cultura popular.

Na estreia do Baile da Maisinha, Maísa Arantes (voz,pife e rabeca) será acompanhada pelos músicos Marcelo Neder (violão), Gabriel Tomé (zabumba) e a convidada especial Jessica Carvalho (rabeca, percussão), integrante dos grupos musicais As Fulô do Cerrado e ChoroDelas.

Maísa Arantes e sua banda prometem trazer muita alegria e festejo num baile de forró que relembra os grandes nomes do ritmo, além de trazer um repertório com canções autorais e afetivas que comemoram os seus 15 anos de carreira.

O show é uma celebração ao Dia Nacional do Forró, comemorado em 13 de dezembro, aniversário do Rei do Baião Luiz Gonzaga. A data marca ainda a comemoração do reconhecimento pelo Iphan do forró como Patrimônio Cultural do Brasil.

Durante o evento, será lançado o Rabeca Sertaneja, projeto de pesquisa idealizado por Maísa Arantes com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). O projeto faz o mapeamento, a documentação e a difusão da produção cultural de rabequeiros e artesãos ligados à rabeca das regiões do Centro Oeste e do Cerrado brasileiro.

A programação do Baile da Maisinha conta ainda com roda de conversa sobre a pesquisa e o lançamento do cordel “Um Forrozinho em Plutão” , de autoria de Davi Mello, cordelista brasiliense e pesquisador das culturas populares e tradicionais brasileiras.

Foto|Acervo Pessoal

Programação:

17:30 as 18:30 – roda de conversas sobre a pesquisa

19h- Baile da Maisinha

20:30 – Lançamento do cordel de Davi Mello

21h- Baile da Maisinha convida Jéssica Carvalho

22h- Encerramento

SERVIÇO:

Baile da Maisinha convida: Jéssica Carvalho – show de lançamento do projeto Rabeca Sertaneja e celebração ao Dia Nacional do Forró

Data: 12/12/2021 (domingo)

Local: Tombado Bar – CLN 206, Bloco D, Asa Norte

Horário: Das 17h às 22h

Couvert artístico: R$ 15,00

Atrações: Baile da Maisinha (Maísa Arantes, Marcelo Neder e Gabriel Tomé), Jéssica Carvalho e Davi Mello (lançamento de cordel)

Classificação Livre

Todos os protocolos de segurança sanitária serão cumpridos.