MAB e Eixo Cultural Ibero-Americano oferecem cursos gratuitos e feira colaborativa

Antiga funarte e o Museu de Arte de Brasília terão cursos gratuitos de cultura até o fim do mês

O Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) e o Museu de Arte de Brasília (MAB) oferecem, durante a semana e os finais de semana de julho, cursos na área de cultura e artes para todas as idades. A programação começa nesta quarta-feira (20).

Na quarta, a antiga Funarte vai receber uma aula sobre “Elaboração de projetos culturais”, ministrado pela professora Janaína, das 9h às 13h. Já na quinta-feira, 21 de julho, o espaço recebe uma oficina de pintura, com a professora Rayza Rodrigues, das 9h às 13h, e na sexta-feira, 22 de julho, a professora Gisele Lima ministra uma aula sobre “Consciência negra”, das 9h às 13h.

E o Eixo Cultural também recebe duas exposições artísticas, até o dia 07 de setembro. A primeira exposição é “Wombverso”, da artista Tainã Fulô. A “Wombverso” nasceu e da vivência com as tradições da saúde holística africana, que tem como propósito a cura e bem-estar por meio do ventre nos campos físico, mental e espiritual, focando na perspectiva dele como fonte de criação da vida. A segunda exposição se chama “Identidades Ameaçadas”, por Franca Vilarinho, que buscou mostrar o seu olhar viajante sobre comunidades quilombolas, indígenas e ciganas. O horário de visitação é de 9h às 17h, de terça a sábado.

Gisele Lima. Foto: arquivo pessoal Janaína. Foto: arquivo pessoal Rayza Rodrigues. Foto: arquivo pessoal

O MAB terá a oficina de Introdução à Pintura, no sábado, 23 de julho.

Serviço

Eixo Cultural Ibero-Americano – Cursos

Quando: 20, 21 e 22 de julho

Onde: SDC – Setor de Divulgação Cultural, Lote 2 – Eixo Monumental (antiga Funarte)

Mais informações: Instagram @eixoculturaliberoamericano ou (61) 9 9164-2972

Eixo Cultural Ibero-Americano – Exposições “Wombverso” e “Identidades Ameaçadas”

Quando: até dia 07 de setembro

Horário: terça a sábado, das 9h às 17h

Onde: SDC – Setor de Divulgação Cultural, Lote 2 – Eixo Monumental (antiga Funarte)

Mais informações: Instagram @eixoculturaliberoamericano ou (61) 9 9164-2972

Museu de Arte de Brasília (MAB)

Quando: 23 de julho

Onde: SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1

Mais informações: (61) 9 9246-3245, (61) 3306-1375 e Instagram (@museudeartedebrasilia)