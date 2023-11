Ex-marido de Preta Gil se irrita ao ser questionado sobre trabalho

Rodrigo Godoy ficou em uma saia justa depois de ser questionado se ele trabalhava ou não. O personal trainer se irritou com a pergunta de um seguidor que questionava o que ele fazia da vida para ganhar dinheiro e acabou dizendo que as pessoas não deveriam acreditar em tudo que vêem na internet.

“Você trabalha? Só vejo você malhando. Uma curiosidade mesmo”, disse o fã sem o menor pudor.

“Não gosto de responder esse tipo de pergunta porque as pessoas, geralmente, fazem em outros lugares. Muita preguiça”, afirmou neste domingo, 5. “Não vou responder, só vou falar: vocês precisam parar de resumir a vida das pessoas ao que vocês veem na internet. Não é só a minha. Pode ser do seu vizinho, do artista ali”, disse ele sem dizer se trabalha ou não.