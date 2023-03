Lollapalooza 2023: Rosalia cria relação de ‘velhos amigos’ com o público

O show começou com uma sequência de hits poderosos: Saoko, Bizcochito e La fama, música em parceria com The Weeknd

Com o cancelamento de Drake neste domingo, 26, uma das grandes expectativas da última noite de Lollapalooza Brasil 2023 ficou para Rosalia. E a cantora espanhola mostrou que consegue ser uma artista excelente tanto em músicas de reggaeton quanto naquelas com influência do ritmo flamenco – algo que ela se inspira desde a sua criação e no que ganhou destaque.

Vencedora do Grammy Latino, a cantora fez um show para todos. Dos fãs que estavam grudados na grade e ansiavam por uma visita da artista e daqueles que estavam mais longe do palco mas puderam ter todas as sensações e visões do palco. Isso porque ela fazia questão de ter um cinegrafista acompanhando-a de perto e mostrando suas caras, bocas, danças e reações diante do público.

O show começou com uma sequência de hits poderosos: Saoko, Bizcochito e La fama, música em parceria com The Weeknd. Dele, também cantou Blinding Lights. “Boa noite. Eu sou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por me dar a oportunidade de voltar aqui”, arriscou ela no português.

Sem playback e com muita disposição de soltar a voz melódica que tem, Rosalia variou entre músicas mais lentas e outras em que dividia a cantoria com a dança. Destaque para Hentai e Candy, que foram cantadas com apenas uma melodia que ela tocava no piano, e G3 N15, que ela canta depois de reproduzir um áudio emocionante de sua avó.

Em La Noche de Anoche, a cantora desceu para cantar com os fãs e se encontrou com Gloria Groove, que mostrou que sabia a letra.

Rosalia veio para o Brasil em agosto do ano passado, em um show no Tokio Marine Hall. “Muito obrigada por me inspirar e me dar energia com a sua música porque eu amo bossa nova, eu amo funk, eu amo o Brasil”, declarou. “Queria poder falar tudo em português, mas sua língua é muito bonita e eu não sei o suficiente. Vocês entendem espanhol?”.

O idioma não foi barreira para que ela criasse uma ligação com cada fã. Fez questão de mandar beijos, interagir com a plateia e até lavar o cabelo no palco. O conforto era nítido, como se fôssemos velhos amigos da cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Skrillex chama Ludmilla para encerrar festival

Skrillex fez o último show do palco Budweiser, o principal do festival Lollapalooza Brasil em 2023. O DJ foi anunciado de última hora como a atração derradeira depois que o rapper Drake cancelou de última hora sua participação no evento na manhã deste domingo.

Dos três dias de evento, somente Billie Eilish, que cantou na sexta-feira, 24, estava inicialmente prevista como headliner. No sábado, o grupo Twenty One Pilots fez seu show após o Blink-182 precisar cancelar por motivos de saúde de seu baterista, que passou por uma cirurgia na mão.

Acompanhado por uma iluminação focada na cor vermelha, Skrillex tocou um set com seus principais sucessos no estilo dubstep. O ponto alto se deu quando a brasileira Ludmilla apareceu de surpresa para uma participação.

Estadão Conteúdo