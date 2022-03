Liberty Mall comemora Mês da Mulher com desfile especial

No dia 22 de março, várias lojas do shopping se unem para transformar o espaço cultural em uma grande passarela

O ‘Liberty Fashion Woman’ é resultado da união das marcas presentes no Liberty Mall em prol de um mesmo objetivo: comemorar o Mês da Mulher de um jeito especial, colocando suas clientes como protagonistas da história. Ocasião em que elas serão “mimadas” com produção de cabelo e maquiagem e vestidas com as peças das novas coleções, para desfilarem no evento, que movimenta o centro de compras da Asa Norte na próxima terça-feira, 22 de março, às 18h30. A ação conta com convidados das lojas, imprensa e influenciadores digitais da capital.

Uma das ações do ‘Liberty Fashion Woman’ é prestar apoio à campanha de combate ao câncer de colo de útero, Março Lilás, por meio da doação de absorventes femininos, que serão repassados à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, para o biênio 2020-2022, são esperados 260 novos casos de câncer do colo do útero ao ano, no DF. Só em 2020, foram registradas 457 internações por câncer de colo do útero na rede de saúde da capital.

“Vimos na doação de absorventes uma oportunidade de apoiar essas mulheres, muitas em total vulnerabilidade social e que contam completamente de ajuda para seguirem seus tratamentos em Brasília e região”, explica a economista Suely Martins, proprietária da loja de roupas femininas Clássico Closet, a coordenadora do desfile.

Foto/Reprodução

De acordo com relatório Livre para Menstruar, uma em cada quatro mulheres no Brasil não tem acesso a absorvente durante o período menstrual e, segundo o estudo “Impacto da pobreza menstrual no Brasil”, quase 30% já deixaram de ir às aulas ou trabalhar por isso.

Na passarela do desfile colaborativo, desfilam as lojas Clássico Closet, Jogê, Brava Blanc, Bouclê, Uncle K, Cria Brasília, Mãos Criativas e Arezzo. Mas, várias outras marcas participam ativamente do evento, como Hélio Cabeleireiros, Kopenhagen, Bio Mundo, Laila Sulimann, Renata Bassini, Charme´s, Café & Crepe, Casa do Pão de Queijo, Glass, Studio Lais Costa, First Class e F Santos.

Sobre a Rede Feminina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília é uma associação sem fins lucrativos que presta assistência emocional e material a pacientes em tratamento de câncer em situação de vulnerabilidade social, por meio de mais de 30 projetos. Mais em: https://redefemininabrasilia.org.br/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Liberty Fashion Woman

Data: 22 de março de 2022, às 18h30

Local: Shopping Liberty Mall – SCN Qd. 2 Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF