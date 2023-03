Leonel Laterza faz show em homenagem a Emílio Santiago

Partia, há 10 anos, um dos maiores intérpretes da música brasileira. Show “Dez Anos de Saudade” relembra a voz, a presença e a elegância de Emílio

O cantor Leonel Laterza realiza, nesta sexta-feira (24), uma homenagem a Emílio Santiago, uma das maiores vozes da Música Popular Brasileira. O Show “Dez Anos de Saudade” vai relembrar sucessos de Emílio, como “Saigon”, “Verdade Chinesa”, “Perfume Siamês” e muitos outros.

O show ocorre no Feitiço das Artes (306 Norte), a partir das 20h30. Leonel Laterza estará acompanhado por Agilson Alcântara (violão), Misael Silvestre (piano), Hamilton Pinheiro (baixo) e Pedro Almeida (bateria).

Radicado em Brasília, Leonel Laterza começou a cantar na noite interpretando as músicas de Emílio, no fim dos anos 1980. “Emílio tornou-se uma referência de elegância e qualidade vocal que inspira vários cantores da atualidade, e eu integro esta geração de artistas” afirma Laterza.

10 anos da partida

Natural do Rio de Janeiro-RJ, Emílio Santiago nasceu em 1946. Lutava desde pequeno por igualdade racial. Formou-se em Direito e queria ser diplomata, mas gostava mesmo era da arte. Debutou na música com “Transas de Amor”, um compacto lançado em 1973. Dois anos depois, veio o primeiro álbum, intitulado com seu próprio nome.

A partir daí, o país passou a conhecer aos poucos a voz, a presença e elegância de Emílio Santiago. Entre releituras e canções inéditas, o artista lançou centenas de discos e conquistou dezenas de prêmios até seu falecimento, em 7 de março de 2013, aos 66 anos. Emílio morreu vítima de complicações de um AVC isquêmico em um hospital do Rio.

Serviço

Show “Dez Anos de Saudade”

Leonel Laterza interpreta Emílio Santiago

Sexta-feira, 24 de março

A partir das 20h30

Feitiço das Artes – 306 Norte, bloco B

Couvert: R$ 35. Ingressos antecipados na Bilheteria Digital

Reservas de mesas: (61) 3548-1680

Atenção: reservas de mesas precisam ser feitas diretamente pelo número acima citado. A compra do ingresso pela Bilheteria Digital não garante reserva.