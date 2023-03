Revelação, Léo Santana, Maneva e mais na Agenda Brasília desta semana

Março segue trazendo grandes eventos e artistas à capital federal

Bora pra mais uma semana repleta de show grande em Brasília? Para começar o fim de semana com o pé direito, nesta sexta-feira (24) tem Revelação no Complexo Fora do Eixo e Mr. Dan no Modesto. No sábado (25), Léo Santana desembarca em Luziânia-GO pela primeira vez no município goiano. Para quem é do reggae, Maneva traz à Ascade a turnê de 18 anos da banda.

Assista ao vídeo e confira os detalhes em seguida:

Revela no Complexo

O Revelação volta a Brasília nesta sexta-feira (24) para show no Complexo Fora do Eixo. O grupo carioca vai trazer ao DF sucessos como “Tá Escrito”, “Coração Radiante”, “Deixa Acontecer” e muitos outros. Logo depois, tem mais samba no pé com a turma do Doze Por Oito e música de todos os estilos com os DJs Pepê, Klap e Kacá. Os ingressos antecipados já estão à venda a partir de R$ 30 no site Furando a Fila.

Revela no Complexo

Grupo Revelação, Doze por Oito, Pepê, Kacá

Complexo Fora do Eixo – Saan, quadra 1

A partir das 21h

Ingressos antecipados no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Léo Santana em Luziânia-GO

Pela primeira vez em Luziânia-GO, o cantor Léo Santana se apresenta no Parque de Exposições do município neste sábado (25). Dono de hits como “Zona de Perigo”, “Contatinho”, “Toma”, “Destampei”, entre outras, o Gigante traz o melhor do axé da Bahia para o público do DF e Entorno. A dupla Fred e Fabrício também participa da festa. Ingressos a partir de R$ 70 no site Furando a Fila.

Léo Santana

Sábado, 25 de março

A partir das 22h

Parque de Exposições de Luziânia-GO

Ingressos a partir de R$ 70 no site Furando a Fila

Classificação: 16 anos

Maneva 18 anos

Revisitando a carreira através da turnê ‘Maneva 18 anos’, a banda de reggae Maneva vem a Brasília para show neste sábado (25). O show tem duas horas de duração e reúne alguns dos clássicos do conjunto paulistano, como “O Destino Não Quis”, “Sem Jeito”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Corre Pro Meu Mar” e “Lágrimas de Alegria”. O show será na Ascade (Setor de Clubes Sul), e os ingressos custam a partir de R$ 100 no site Furando a Fila.

Maneva 18 Anos

Turnê da banda Maneva

Sábado, 25 de março

A partir das 22h

Clube Ascade – Setor de Clubes Sul, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 100 no site Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Mr. Dan – Experi Colors

Dono de uma voz inigualável e composições de muito sucesso, o cantor Mr. Dan dá continuidade à retomada do Modesto nesta sexta-feira (24). Dan traz a Brasília o show de lançamento do DVD Experi Colors, com cenografia da gravação e decoração exclusiva. Ingressos a partir de R$ 51 + taxa (primeiro lote) no site Ingresse.

Mr. Dan – DVD Experi Colors

Sexta-feira, 24 de março

A partir das 22h

Modesto – Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 51 + taxa (primeiro lote) no site Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos

MC Cabelinho na Match Festival

O trapper MC Cabelinho é a atração principal da Match Festival, que acontece neste sábado (25), no Minas Brasília Tênis Clube. Além do Little Hair, se apresentam os DJs Dudu Perera, Caiozin Fera, Gai4, Kronuz-GO, PH, Davi Honório e K2. Ingressos a partir de R$ 85 (terceiro lote) no site Furando a Fila.

Match Festival com MC Cabelinho

Sábado, 25 de março

A partir das 22h

Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, trecho 3, conjunto 6

Ingressos a partir de R$ 85 (terceiro lote) no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Mais informações: @matchfestival_

Feijoada Ilê Axé T’ojú Labá no Calaf

O Outro Calaf vai receber, no dia 25 de março, mais uma edição da Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá. A partir das 12h, a feijoada será servida ao som dos grupos Filhos de Dona Maria e Afoxé Ogum Pá. Toda a renda será revestida para o terreiro, chefiado pela Ialorixá Mãe Dora de Oyá.

Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá

Sábado, 25 de março

A partir das 12h

Outro Calaf – SBS, qd. 2, bl. Q, loja 5/6

Ingressos antecipados a R$ 40 (com feijoada) e R$ 20 (sem feijoada) no Sympla. Preços na hora sujeitos a alteração. Crianças entre 8 e 12 anos pagam metade

Classificação indicativa: livre

Mais informações: @ileaxetojulaba