Lab Recanto IFB: Oficinas de storyboards, roteiros de audiovisual e colagens digitais

PUBLICIDADE

A 2ª Edição do Festival Recanto do Cinema, promovido pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), abre inscrições para as oficinas on-line do Lab Recanto. As inscrições podem ser realizadas pelo site do festival até o dia 26 de novembro, aberto ao público e gratuito.

O Lab Recanto é um espaço de troca de conhecimento, formação de redes e reflexão crítica entre realizadores, estudantes, artistas, pesquisadores, produtores e agentes culturais do Distrito Federal e do Brasil. A programação contará com 16 atividades, entre os dias 30 novembro e 11 de dezembro, como oficinas, cursos, debates, rodas de conversas e relatos de experiência sobre a produção audiovisual e cultural.

No formato on-line, o Lab Recanto apresentará atividades fechadas em salas virtuais, com número limitado de participantes e inscrições prévias. Também há atividades com transmissão ao vivo, que poderão ser acompanhadas pelo Canal Ema Filmes no Youtube.

O Lab Recanto compõe a programação do Festival Recanto do Cinema: Audiovisual na Periferia e é uma iniciativa do Instituto Federal de Brasília – IFB Campus Recanto das Emas. As inscrições nas atividades do Lab Recanto são gratuitas e as atividades com inscrição prévia serão preenchidas por ordem de inscrição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as atividades com inscrições prévias do Lab Recanto e inscreva-se.

30 de novembro l segunda-feira

19h – Oficina de StoryBoard, com Israel Santos (SP)

01 de dezembro l terça-feira

19h – Argumento antecede o Roteiro, com Antônio Balbino (DF)

02 de dezembro l quarta-feira

14h – Produção audiovisual na periferia através da atuação de Coletivos, com Natália Ferreira Botelho, Marcelo Vinicius de Oliveira Santos e Gabriela Zoe Menezes de Oliveira (DF)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

03 de dezembro l quinta-feira

19h – Autobiografias do Presente – Da matéria bruta da experiência às simulações de si no cinema documentário, com Márcio Andrade (PE)

07 de dezembro l segunda-feira

19h – Representatividade periférica a partir da Experiência de Bwayne, o filme, com Leonardo Monteiro e Alice Lira (DF)

08 de dezembro l terça-feira

14h – Virando a Página: Educação em Cinema para crianças e adolescentes em contexto de privação de liberdade, com Lucas Reis e Bruno Duarte (RJ)

19h – Mapas movimentos da quebrada: ausências e presenças em sistemas cartográficos, com Gabriel Teixeira Ramos (GO)

09 de dezembro l quarta-feira

14h – Relatos da Ilha: uma conversa sobre montagem e assistência audiovisual, com Natara Ney e Lígia Arruda (RJ)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10 de dezembro l quinta-feira

14h – Oficina de Curadoria e Colagens Digitais, com Lucas Neves da Silva e Stephanie Pinheiro Moreira (DF)

O Festival Recanto do Cinema acontecerá gratuitamente e de maneira on-line, entre os dias 25 de novembro e 12 de dezembro. Acompanhe as redes sociais para ficar por dentro da programação.

Programação e Inscrições para o Lab Recanto www.festivalrecantodocinema.com.br

Www.ifb.edu.br