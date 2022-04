JK Shopping tem programação exclusiva de Páscoa para crianças especiais

Espaço tem cenário lúdico, oficinas e parque de diversão para criançada com necessidades especiais e com transtorno do espectro autista (TEA)

Para celebrar a época mais doce do ano, o JK Shopping convida os clientes a viverem a Páscoa no centro de compras. Com cenário lúdico e cheio de referências que remetem a data, a Trilha do Coelho ficará aberta ao público para visitação de segunda à domingo nos horários de funcionamento do centro de compras.

E pensando em ofertar diversão a todos, o JK Shopping reservou de segunda a sexta-feira horários especiais para o público infantil com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA), participarem das oficinas com a temática Páscoa de forma gratuita. Para agendamento, é necessário entrar em contato pelo número (61) 3246-8601.

Foto/Reprodução

Para as demais crianças, a programação acontece aos aos finais de semanas do dia 9,10, 16 e 17 de abril das 14h às 20h (a cada 30 minutos), sendo necessário o cadastro no balcão de informações, localizado no piso L1.

Em paralelo, o centro de compras conta com o Parque de diversões Ciranda Kids, também localizado na Praça Central. São quatro brinquedos divertidos, sendo eles, torre, labamba, xícara maluca e mini roda gigante, que prometem garantir alegria e entretenimento para a criançada. O valor por brinquedo é de R$ 10, e de R$ 35 o combo, sendo uma vez em cada atração. Exceto a torre, que custa R$ 15.

Além de diversão, o JK Shopping tem uma variedade de lojas para quem não abre mão dos tradicionais ovos de Páscoa e das escolhas personalizadas. Os clientes podem aproveitar as opções deliciosas da Mega Store Cacau Show, Brasil Cacau e Lojas Americanas. Já na Bio Mundo é possível aproveitar a doçura da época e ainda manter uma alimentação saudável, com opções de doces sem adição de açúcar, sem lactose, sem glúten, que são nutritivos e saborosos. E para os amantes de um cardápio diverso, a Stonia Ice e American Cookies, podem ser uma ótima escolha para adoçar o passeio pelo mall.

Foto/Reprodução

Boas expectativas

A Páscoa representa a primeira grande festa do ano para o comércio e pode funcionar como uma prévia não só para o Dia das Mães, como para o desempenho da atividade comercial ao longo de 2022, Neste ano, a expectativa do setor é de 20% em crescimento de vendas em comparação a 2019, trazendo otimismo para o período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviços

Vem Viver a Páscoa na Trilha do Coelho

Data: até 17 de abril

Trilha do Coelho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oficinas com a temática de Páscoa

Data: sábados e domingos

Local: Praça Central

Horário: das 14h às 20h (uma turma de 15 crianças a cada 30min)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atração gratuita

Oficinas temáticas de Páscoa para crianças com deficiência e com transtorno do espectro autista (TEA)

Data: de segunda a sexta-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Praça Central

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: Por meio de agendamento pelo número (61) 3246-8601.

Atração gratuita

Parque de diversões Ciranda Kids

Atração: Torre, labamba, xícara maluca e mini roda gigante

Data: de 25 de março a 17 de abril

Local: Praça Central

Preço: R$ 10 por brinquedo ou R$ 35,00 o combo (uma vez em cada atração)

Confira a programação completa e o regulamento em: https://www.jkshoppingdf.com.br