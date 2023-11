Instituto Elas Transformam promove a Feira das Profissões

Objetivo é alcançar meninas entre 14 e 18 anos que estão em busca do primeiro emprego

O Instituto Elas Transformam promove, nesta terça-feira (28), a Feira das Profissões, na 9ª Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público (MPDFT), a partir das 9h. O evento visa ajudar jovens entre 14 e 18 anos a ingressarem no mercado de trabalho e é voltado para membros do Elas Transformam e do projeto Rede Gol Feminino, da Caixa Econômica Federal.

A Feira das Profissões vai apresentar, ao todo, três oficinas profissionalizantes. A primeira é sobre como elaborar um currículo de destaque, o “Montando seu Futuro”. Conforme os dados do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube-2019), cerca de 58,46% dos mais de 8 mil jovens entrevistados afirmam ter dificuldade de fazer um currículo atraente para o primeiro emprego.

Já a segunda oficina tem como tema “Como Me Apresentar em Um Entrevista de Emprego”. Finalizando o dia de eventos, o terceiro tópico ensina o público a utilizar o LinkedIn.

“A expectativa é mostrar para o jovem que ele é capaz de conseguir um bom primeiro emprego”, afirmam as responsáveis pelo Elas Transformam.

Dados

Em maio deste ano, a Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho, divulgou que, dos 207 milhões de habitantes do Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos, e desses, 5,2 milhões estão desempregados, o que corresponde a 55% das pessoas nessa situação no país — 9,4 milhões de pessoas.

A Feira das Profissões conta com o apoio do time Rede Gol Feminino, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Centro Universitário Iesb.

Serviço

Feira das Profissões

Terça-feira, 28 de novembro

A partir das 9h

Público-alvo: jovens entre 14 a 18 anos

Na 9ª Promotoria da Infância e Juventude – SEPN 711/911, Asa Norte-DF

Entrada franca

Mais informações: @elastransformam.tv