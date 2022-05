Infinu e Birosca do Conic recebem “esquenta” do Festival MOVA

O espaço da 506 Sul traz Maria Ma na quinta-feira (2), já a casa do Setor de Diversões Sul apresenta VHOOR e CESRV na sexta-feira (3)

Contagem regressiva para o Festival MOVA. O evento ocorre nos dias 4 e 5 de junho, com um time de atrações expoentes da nova MPB como Marcelo Jeneci e Maria Gadu, mas também abre espaço para artistas locais, representando metade do line up. Antes de receber o público no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson, o Circuito MOVA promove uma premier de relançamento do Festival em duas casas famosas entre os brasilienses: Infinu e Birosca.

A primeira, localizada na 506 Sul, é um centro criativo, que integra diversas atividades ligadas à cultura, à gastronomia e à sustentabilidade. Na quinta-feira (2), o espaço recebe a artista Maria Ma. A Cantora se apresenta em mais de seis línguas ao lado da Banda Dalva, composta por Bruno Muniz e Vitor Judeu, que lançou três singles surpreendentes em 2021, com gravações feitas pelo produtor do Chico César.

A noite também contará com o show do artista solo Le Chapô e lançamento do Grupo Mecenas, um ecossistema de empresas que atuam na captação de recursos e produção cultural. Ingressos a partir de R$15 no site. Entrada gratuita para quem adquirir o ingresso antecipadamente ou apresentar o comprovante de passaporte do MOVA.

Já a Birosca do Conic, vetor cultural dentro de um ambiente democrático localizada no coração de Brasília, abre espaço para dois dos principais DJs da cena do rap e trap brasileiro na sexta-feira (3): VHOOR e CESRV. O artista mineiro produziu recentemente o aclamado álbum “Baile”, do rapper de Belo Horizonte FBC.

O disco foi considerado um dos melhores de 2021, dono de hits como “De Kenner” e “Se tá solteira”. Também colaborou com Fabrício no CD “Outro Rolê” e recentemente lançou um disco solo chamado “Baile & Bass”. O ingresso custará R$ 30,00 no primeiro lote e pode ser comprado pelo link.

Quem também comanda as pick ups na Birosca é o DJ CESRV. “Cesinha” produziu o álbum “Brime!”, dos rappers paulistas Febem e Fleezus, um dos principais lançamentos do trap e grime de 2020. O produtor já trabalhou com outros nomes importantes da cena de São Paulo como PLK, Tasha & Tracie e Kyan. Outras atrações da noite são o DJ OG L, possui projetos com o Froid, Cynthia Luz e Dalsin, além de Lucas “Pucci”.

Festival MOVA

O Festival MOVA teve sua primeira edição realizada em 2017, fruto do sonho de Flávio Delli e George Costa, 2 músicos de Brasília, a fim de proporcionar uma plataforma que desse voz e visibilidade nacional para artistas da cidade por meio do intercâmbio com artistas consagrados da Nova Música Popular Brasileira.

A edição de 2022 marca o retorno de grandes festivais a Brasília após a pandemia, assim como uma repaginada do MOVA, com a entrada dos sócios Caio Chaim e Raoni Leão. Para tanto, o Festival brinda o público de Brasília com apresentação de nomes consagrados da MPB como Maria Gadú e Ana Cañas, além de destaques da nova geração de artistas da capital. Venda de ingressos no Sympla, com meia entrada universal mediante doação de 1kg de alimento.

Lançamento do Festival MOVA

Maria Ma + Banda Dalva e lançamento do grupo Mecenas na Infinu

Data: 2 de junho (quinta-feira)

Local: CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós

Horário: a partir das 20h

Ingressos gratuitos mediante retirada antecipada ou mediante apresentação do passaporte do Festival MOVA na bilheteria)

Premiere MOVA FESTIVAL em Medo & Delírio na W3 Sul com shows Lê Chapo, Dalva (RJ) e Maria Ma (RJ) – Sympla

VHOOR + CESRV na Birosca do Conic

Data: 3 de junho (sexta-feira)

Local: SDS Bloco E loja 3

Horário: a partir das 22h

Ingressos a partir de R$30 no 1º Lote (entrada gratuita mediante apresentação do passaporte do Festival MOVA até 23:30)

: https://shotgun.live/pt-br/events/vhoor-cesrv-esquenta-festival-mova

Serviço:

Festival MOVA

Data: 4 e 5 de junho de 2022

Horários:

Sábado dia 04/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 2h.

Domingo dia 05/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 1h30.

Local: Bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: 3º lote – passaporte (2 dias): R$ 140 meia entrada universal com doação de 1kg de alimento. ingresso por dia: R$ 70

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-mova-2022/1544134

Redes Sociais | Instagram

@festivalmova

Programação

1º dia de Festival:

Palco Mova Sabin

16h – abertura dos portões

17:30-18:20 Camarones orquestra guitarrística

19:30-20:20 Marcelo Jeneci

21:30-22:20 Ana Cañas canta belchior

23:30-00:20 Obmj

Palco Mova BSB

16h – abertura dos portões

16:30-17:20 Duotifi (part. flávio delli)

18:30-19:20 Puta romântica

20:30-21:20 Gaivota Naves

22:30-23:20 Muntchako

00:30-01:20 Furmiga dub

1:30 fim

2º dia de festival:

Palco Mova Sabin

16h – abertura dos portões

17:30-18:20 Hamilton de holanda convida mestrinho

19:30-20:20 Maria Gadú

21:30-22:50 Bloco das divinas tetas

0h – 00:50 Amaro Freitas

Palco Mova BSB

16h – abertura dos portões

16:30-17:20 Capivara Brass Band

18:30-19:20 Orquestra Quadrifônica

20:30-21:20 Caci Wèrè23:00 – 23:50 Forró red light