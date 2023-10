Ilusionistas Henry e Klauss se apresentam em Brasília

Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 50

Os brasileiros Henry e Klauss, dois dos maiores ilusionistas da América Latina na atualidade, se apresentarão em Brasília em maio de 2024, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 50 no Sympla.

O “Illusion Show – Uma Jornada Mágica” ocorrerá em duas sessões, dias 10 e 11 de maio. O espetáculo promete interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro.

“Queremos que o público se entregue à diversão e se surpreenda com sentimentos únicos por meio do ilusionismo e efeitos interativos. Que ele se permita viver o impossível à sua frente, com interações digitais e grandes ilusões. Esse é o nosso maior objetivo com todo o nosso trabalho, trazer o que há de mais moderno e impactante para o Brasil”, afirma a dupla.

Serviço

“Illusion Show – Uma Jornada Mágica”

10 e 11 de maio de 2024

Sexta-feira, às 20h30, e sábado, às 17h30

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental)

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Classificação indicativa livre

Mais informações: @vbr e @giralprojetos