I Feira Literária do Paranoá tem show de Mestra Martinha do Coco

Em novembro, a RA recebe programação cultural diversa durante 2 dias: exposição, sarau, contação de história, palhaçaria, pintura de rosto, música e lançamento de livros

Nos dias 18 e 19 de novembro, das 11h às 17h, acontece a I Feira Literária do Paranoá, no Restaurante Comunitário do Paranoá. Trata-se de um projeto dedicado à promoção da leitura, da escrita e à valorização da oralidade, por meio da circulação de livros, além de apresentar uma programação cultural diversa e potente.

“O lançamento desta feira literária é de fundamental importância para que a nova geração valorize a história da cidade. Vamos envolver públicos diversos, inclusive das escolas públicas, crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos, ou seja, grande parte da comunidade que é usuária do Restaurante Comunitário do Paranoá”, explica Cleudes Pessoa, uma das organizadoras.

Atrações para todas as idades

A feira, que é realizada por Kali – assessoria a projetos culturais e sociais – e pelo Território Cultural Paranoá, divide-se em dois momentos. No primeiro deles, 18/11, a grade de atrações é voltada para as crianças e conta, inclusive, com visitação de escolas: animação com palhaça Dikeka; contação de história com o grupo Teatro Além do Mar; lançamento do livro Bem-vindos ao Paranoá com apresentação pelas organizadoras e leitura dos poemas do livro por crianças; distribuição de livros e de algodão doce para as crianças; pintura de rosto com Juliana Araújo; e Pedro Pereira na voz e violão.

Já no segundo, 19/11, a programação é dedicada a todos os públicos: exposição e comercialização de livros e cordéis – Sebos locais, Editora Aldeia das Palavras, Keyane Dias, Davi Melo e J. Almir, Goári, Ricardo Caldeira, Nanda Fer Pimenta; abertura oficial com acolhida de Cleudes Pessoa; lançamento de livros (Saúde Mental da População Preta Importa, de Adriana Camilo; Reencantar, de Vinícius Bórba; Memória das Abaetés – Exercício datilográfico nº 13, de Edivar Noronha; Poética da Cura, de Cleudes Pessoa; Paranoá: Aurora de Brasília, Delsione Silva); Pipocando Poesia com Manu Castelo Branco; sarau com palco aberto; e show de Mestra Martinha do Coco.

Pesquisa e criação

A organização da I Feira Literária do Paranoá dedicou-se a um processo de pesquisa e criação com crianças de uma escola pública da RA, cujo propósito é o resgate da história da cidade – por meio de oficinas de ilustração e de escrita – que culminará com o livro lançado no evento. “A escrita, a leitura, a oralidade e a criatividade são a essência desse projeto. É o Paranoá com sua história de ocupação, a arte de viver pulsante de um território ocupado, construído na luta, que se reinventa todos os dias. Nutrir a alma com o mundo da leitura é nossa estratégia de fortalecimento sociocultural desse território”, conta Ana Maria Pinheiro, também integrante da organização do evento.

Serviço: I Feira Literária do Paranoá.

Data: 18 e 19 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 11h às 17h.

Local: Restaurante Comunitário do Paranoá.

Programação

Primeiro dia – 18/11 – programação voltada para crianças, com visitação de escolas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h – Início com música ambiente e circulação do público;

14h – Abertura oficial;

14h20 – Animação com palhaça Dikeka;

15h – Contação de história com o grupo Teatro Além do Mar;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15h30 – Lançamento do livro Bem-vindos ao Paranoá – Apresentação pelas organizadoras e poemas do livro lidos por crianças;

16h – Distribuição de livros e de algodão doce para as crianças;

16h30 – Pintura de rosto com Juliana Araújo;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17h – Encerramento com Pedro Pereira – voz e violão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo dia – 19/11 – programação voltada para todos os públicos:

Durante todo o dia: exposição e comercialização de livros e cordéis – Sebos locais, Editora Aldeia das Palavras, Keyane Dias, Davi Melo e J. Almir, Goári, Ricardo Caldeira, Nanda Fer Pimenta.

11h – Início com música ambiente e circulação das pessoas;

12h – Abertura oficial com acolhida de Cleudes Pessoa;

13h – Lançamento de livros: Saúde Mental da População Preta Importa, de Adriana Camilo; Reencantar, de Vinícius Bórba; Memória das Abaetés – Exercício datilográfico nº 13, de Edivar Noronha;

13h30 – Pipocando Poesia com Manu Castelo Branco;

14h – Sarau com palco aberto para poetas presentes;

15h – Lançamento de livros: Poética da Cura, de Cleudes Pessoa; Paranoá: Aurora de Brasília, Delsione Silva.

16h – Show de Mestra Martinha do Coco.