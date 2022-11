Horta Cozinha Criativa recebe roda de choro nesta quarta-feira

Tiago Tunes é o convidado do projeto “Choro do Horta”

O restaurante Horta Cozinha Criativa promove, nesta quarta-feira (2), o início do projeto “Choro do Horta”. Será uma roda de choro com comando do músico Tiago Tunes, com início a partir das 19h.

O artista estará acompanhado de outros nomes da capital federal, como Breno Alves (pandeiro), Dudu 7 Cordas (Violão 7), Pedro Vasconcellos (cavaco) e Vitor Adonai (clarinete). “Nossa intenção, além de movimentar a cena cultural da cidade, é trazer para mais perto do nosso público algumas manifestações artísticas, e dar a possibilidade dos profissionais de apresentar e expor o seu talento, como uma vitrine”, explica o chef e empresário Matheus Camargo, à frente do restaurante.

O público pode conferir ainda um happy hour exclusivo, disponível das 16h às 21h. A casa aposta em drinques com a metade do preço para animar a noite. Entre as opções, caipirinha (R$ 7,95); caipiroska (R$ 9,95); e caipigin (R$ 9,95).

Choro do Horta

Local: Horta Cozinha Criativa, CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Quarta-feira, a partir das 19h

Couvert (opcional): R$10

Mais informações: (61) 99558-2842 e | @hortabsb