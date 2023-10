Histórias da Floresta ocupa a Caixa Cultural Brasília até 12 de outubro

Com programação especial, Festival Literário celebra o Dia das Crianças e o Dia Nacional da Leitura

Até 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças e também o Dia Nacional da Leitura, uma instalação viva, com mais de 300 espécies de plantas nativas, ocupa o Foyer da Caixa Cultural Brasília. No ‘Histórias da Floresta’, crianças de todas as idades desfrutam de uma viagem encantada pelas matas do nosso país. Tendo como protagonista a literatura indígena, o projeto oferece uma extensa programação gratuita, a partir das 09h, com apresentações artísticas, bate-papos com escritores convidados, oficinas, contações de histórias e lançamentos de livros.

Desde sua abertura, em 3/10, reconhecidos autores (as) como Daniel Munduruku, Olívio Jekupé, Jovina Kaingang e Eliane Potiguara já passaram pelo Festival, que traz como fundamento central a valorização das raízes ancestrais e a celebração da diversidade de saberes.

“A criança é aquela que tudo pode e o velho é aquele que tudo sabe, o que o velho faz é juntar as pontas. Contar histórias é juntar as pontas, é não deixar a gente esquecer quem nós somos, de onde viemos, o que fazemos nesse mundo”, comentou Munduruku durante bate-papo que deu início às atividades do Festival.

Na programação que segue até 12/10, outros importantes nomes da literatura indígena como Yaguarê Yamã e Geni Ñunes estão confirmados.

Experiência imersiva

Por meio de uma visita guiada, o público mirim conhece diferentes espécies de plantas nativas e passeia por um extraordinário cenário inspirado na arquitetura de comunidades tradicionais.

“Tivemos muito cuidado na elaboração deste ambiente sensorial para as crianças. Elas precisam tocar nas coisas, se expressar, se emocionar, sentir o cheiro. São sentidos e sensações muito importantes para a memória sensorial delas. Por isso, trouxemos para o Foyer da Caixa uma floresta viva, toda montada com espécies locais, duas ocas e diversos elementos da natureza. Tudo para que as crianças se sintam parte disto e criem essa memória. Somos todos Floresta”, ressalta Flavia Milbratz, diretora do festival.

Para Sérgio Henrique Silva, pai do garotinho Athos, de 1 ano e 9 meses, a experiência surpreendeu.

“O projeto traz uma temática muito interessante, que nos remete às nossas origens, de nosso país e de nossa cultura. Às vezes, perdemos esse contato e um passeio como esse é um convite para que a gente reflita sobre onde estamos, onde chegamos e para onde queremos ir”, pondera.

Desde sua abertura, diversas escolas das redes pública e privada de ensino do DF já passaram pelo Festival. Ao todo, 10 dias de atividades acessíveis e gratuitas serão ofertadas ao público.

O Projeto Histórias da Floresta – Festival Literário para Crianças foi selecionado através do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural 2023/2024.

Confira a programação completa:

Terça-feira (10/10)

10h: Contação de histórias e bate-papo com o autor, Yaguarê Yamã

14h: Contação de Histórias: O Presente de Munaimã, por Kamuu Dan Wapichana

16h: Apresentação Artística: As aventuras de Goyá na Agrofloresta

19h: Bate-papo com Yaguarê Yamã e mediação de Danglei Castro Pereira

Quarta-feira (11/10)

9h e 14h: Visita mediada à Instalação Floresta Viva

15h: Oficina Confecção de Colares com miçangas com Ana Guajajara

16h: Apresentação Artística: Despertar da Maricotinha

Quinta-feira (12/10) (FERIADO)

Dia todo: Visita mediada à Instalação Floresta Viva

10h: Oficina Pintura Corporal com Jenipapo com Ana Guajajara

11h: Apresentação artística – Grupo Moyrá Kariri Xocó

15h: Contação de Histórias: O peixe e a passarinha com Deborah Paiva

16h: Apresentação Artística – Caravana das Alembranças: A História da Onça Alembrada

19h: Bate-papo com Geni Nuñez e mediação de Meimei Bastos

20h: Lançamento de livro Jaxy Terê e Sessão de autógrafos com a autora Geni Nuñez

Serviço:

Festival Literário Histórias da Floresta

Local: Caixa Cultural Brasília [Foyer] (Lotes 3/4, SBS Q. 4 – Asa Sul, Brasília – DF)

Data: 03 a 12 de outubro de 2023

Horário: das 9h às 21h

Mais informações: @historiasdafloresta