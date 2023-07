Hidden promove ação social com doações de calças jeans

Na última campanha de arrecadação de calças jeans foram coletadas 1.441 peças, que foram doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade

A 5ª edição do Hidden terá mais uma edição do Couvert Solidário, um projeto que une diversão e solidariedade. A iniciativa destinará as calças doadas pelo público a instituições que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade: Alma Lavada, Dudu Noel, Um Gesto de Amor e Filhos do Brasil. Na última campanha de arrecadação de calças jeans foram coletadas 1.441 peças, que foram doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Confira as datas das doações:

20/07/2023 – Alam Lavada @almalavada.bsb

21/07/2023 – Dudu Noel @dudunoelbrasilia

22/07/2023 – Um Gesto de Amor @missoesumgestodeamor

29/07/2023 – Filhos do Brasil @filhosdobrasil

Esta temporada do Hidden acontece na Casa da Manchete, (SIG, qd. 1), de quinta a sábado. Tradicionalmente, o projeto se estende até o início das chuvas.

Para aproveitar ao máximo a noite no Hidden, foi desenvolvido um aplicativo para o público fazer o download e registrar-se antes de ir. Assim, o atendimento é mais ágil, além de garantir a identificação e segurança de todos.