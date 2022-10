Henrique e Ruan gravam DVD em Brasília neste sábado

A dupla promete surpreender na regravação de clássico de Sandy e Júnior

Os sertanejos Henrique e Ruan irão gravar, neste sábado (15), o quinto DVD da carreira. O cenário será a Worlld Brasília (SIA Trecho 3), a partir das 21h.

No repertório, estão as regravações das músicas “Quando Você Passa (Turu Turu)”, sucesso de Sandy e Júnior, “Meu Bem Querer” e “Depois de uma Taça de Vinho”. As inéditas são “Ex Esquecido” e “Don Ruan”.

Os sucessos “Então Dance”, “Tchauzinho” e “Beatriz” formam o repertório do show, que terá participações do de Benzadeus, MC Andrezyn e DJ Eddy Viana.

Serviço:

Gravação DVD Henrique e Ruan

Quando: sábado, 15 de outubro

Horário: 21h

Onde: Worlld Brasília- SIA Trecho 3

Ingressos: A partir de R$30

Vendas On-line:

https://www.sympla.com.br/evento/gravacao-do-dvd-henrique-ruan-worlld-brasilia/1738520

Classificação: 18 anos