Henrique e Juliano trazem a Brasília o projeto “Surreal”

Ingressos já estão à venda

Henrique e Juliano desembarcam em Brasília no dia 06 de maio (sábado), às 20h, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. O novo projeto da dupla, “Surreal”, recebe, também, os shows de Nattan e do DJ Bhaskar.

Com um palco 360°, o festival conta com dois setores, Arena e Camarote Open Bar. Este último tem entrada exclusiva, bistrôs, área de alimentação, lounges e bebidas como gin importado, vodka importada, whisky importado, cerveja, refrigerantes, energético, água tônica, água de coco e água.

O evento é uma realização do Grupo R2. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 167 através do site Guichê Web.

Henrique e Juliano – Surreal

06 de maio, sábado

Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos no site Guichê Web