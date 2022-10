Halloween: MC Delano, DJ Yuri Martins, Bruno Be e Bruno Martini se apresentam no Complexo Fora do Eixo

Serão três dias de programação; os ingressos já estão à venda pelo site Furando a Fila

O Complexo Fora do Eixo realiza, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, o festival Estranho Mundo Fora do Eixo. O evento traz a Brasília os artistas Delano, Yuri Martins, Bruno Be e Bruno Martini.

O MC Delano abre o festival na quinta-feira (27); na sexta (28), Yuri Martins se apresenta; e Bruno Be e Bruno Martini fecham o evento no sábado (29).

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 40 no site Furando a Fila.

