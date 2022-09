Grupo Ventos Solares realiza o show ’50 anos do Clube da Esquina’

Canções eternizadas como “Cruzada”, “Nada será como antes” e “Clube da Esquina” vão estar no setlist da noite

O Feitiço das Artes (306 Norte) recebe, nesta quinta-feira (29), a partir das 20h, o show ’50 anos do Clube da Esquina’, realizado pelo grupo brasiliense Ventos Solares. A ideia é transformar o espaço num pedacinho de Minas Gerais, com um repertório que reúne temas genuínos da música mineira. Canções eternizadas como “Cruzada”, “Nada será como antes” e “Clube da Esquina” vão estar no setlist da noite.

O Ventos Solares é um projeto criado pelos músicos Bosco Oliveira, Cacau Alencar e Clauzm Bonifácio. Tem por propósito levar o movimento musical mineiro com releituras calcadas em arranjos que privilegiam o violão, a viola de 12 cordas e um vocal com novas influências. Neste show, o grupo vai contar com o guitarrista Haroldinho Mattos.

Serviço

Ventos Solares apresenta ’50 anos do Clube da Esquina’

Feitiço das Artes – SCLN 306

Quinta feira, 29/09, às 20h

Couvert: R$ 30,00