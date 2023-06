Grow in Hip Hop Dance – O festival que Fortalece a Cultura Hip-Hop no DF

Evento oferece benefícios como premiação em dinheiro, troféus para os vencedores, além de outras conquistas imateriais, como a troca de experiências, o fomento à arte e o fortalecimento da cultura hip-hop no DF

O Grow in Hip Hop Dance é um evento – de três dias – dedicado à cultura do hip-hop, com workshops, competição e batalhas. Esse festival acontece em 16, 17 e 18 de junho em regiões administrativas do Distrito Federal. Nos dois primeiros dias, é realizado no Riacho Fundo II, e, no último, no Recanto das Emas (Veja mais detalhes abaixo). A iniciativa busca proporcionar um ambiente de crescimento para a cultura da dança no DF. Para tanto, se propõe a convidar os principais grupos e praticantes do segmento para que se envolvam na programação e participem das disputas.



O público-alvo são jovens a partir de 12 anos, praticantes de dança e alinhados à cena hip-hop, sejam eles parte de grupos ou não. O principal destaque do evento é que ele é totalmente gratuito, o que facilita o acesso. Com isso, se espera também preencher a lacuna sentida pelo público praticante da dança de rua. Os interessados em participar devem se inscrever pelo endereço: linktr.ee/growinhiphop.



Serão oferecidos workshops práticos, em formato de aulões, para aprimorar a técnica dos competidores e dançarinos em geral, além de despertar o interesse de novos públicos. As atividades incluem além das aulas de hip-hop, mostra competitiva de dança e batalhas. Entre os professores escalados estão: Jadson Jone, Pedro Guido, Ale Araújo e Maíra Maranhão.



E para avaliar o nível dos artistas e das competições, o Grow in Hip Hop Dance contará com jurados renomados nacionalmente. Entre esses nomes estão: Marcos Vaz, Jean Kesley, Flavia Dambrós e Lucas Emanu.



O evento oferece benefícios como premiação em dinheiro, troféus para os vencedores, além de outras conquistas imateriais, como a troca de experiências, o fomento à arte, o fortalecimento da cultura hip-hop no DF, além da valorização dos profissionais da região e o reconhecimento de novos talentos.



A ação tem a chancela do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além do apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania. Também tem apoio da Escola Classe 1 do Riacho Fundo II e do Céu das Artes, no Recanto das Emas.

PROGRAMAÇÃO

16 de junho

Credenciamento: 18h

Aula 1: 19h – 20h30 (1 hora e 30 minutos)

Isabela Colepicollo – House Dance

Aula 2: 20h30 – 22h (1 hora e 30 minutos)

Pedro Guido – HIp Hop Dance



17 de junho

Aula 3 (Manhã): 9h – 10h30 (1 hora e 30 minutos)

Jadson Jone – Hip Hop Dance

Aula 4 (Manhã): 10h30 – 12h (1 hora e 30 minutos)

Maíra Maranhão – Hip Hop Dance

Aula 5 (Tarde): 14h – 15h30 (1 hora e 30 minutos)

Ale Araujo – House Dance

Aula 6 (Tarde): 15h30 – 17h00 (1 hora e 30 minutos)

Lucas Emanu – Práticas de Improviso com Hip Hop dance

Marcação de palco: 17h- 19h30 (2 horas e 30 minutos )

Mostra competitiva: 20h



18 de junho

Batalha 1×1: 14h

Batalha 2×2: 16h

Redes sociais:

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCUGFIN4GuYIUAlkhknOXgCA

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/growinhiphopdance/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093335743646

TWITTER

https://twitter.com/growinhiphop