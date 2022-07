Grandes nomes da música nacional chegam ao Na Praia neste fim de semana

O lineup traz para a arena pé na areia Fagner, Elba Ramalho, Xand Avião, Nattan, Felipe Amorim, Ludmilla e Gloria Groove. Saiba mais!

O Na Praia Festival segue agitando Brasília a cada fim de semana. Para encerrar julho em grande estilo, a programação oferece forró, piseiro, pop e rap.

A programação começa na sexta-feira (29), com o show “Festa”, em que Fagner e Elba Ramalho homenageiam Gonzagão. A dupla tem viajado o Brasil com a turnê do álbum que conta com repertório de clássicos do Rei do Baião, como “Danado de Bom” (1984), “O Cheiro da Carolina” (1956) e “Baião da Penha” (1951).

E ainda em clima nordestino, o sábado (30) vai ser de muito forró. O potiguar Xand Avião volta a Brasília para agitar a arena pé na areia com hits como “No Balanço da Rede”, “Pode Apostar” e “Superação Digital”. O lineup conta ainda com o cearense Nattan, apadrinhado por Xand Avião. Sucesso nas redes sociais, o cantor apresenta músicas “Tem Cabaré essa noite” e “Comunicação Falhou”. O jovem Felipe Amorim completa o lineup da noite.

Já o domingo (31) será de muito pop brasileiro com as cantoras Ludmilla e Gloria Groove. A carioca traz seus grandes sucessos como “Maldivas”, “Amor Difícil” e “Rainha da Favela”. E também canções do projeto Lud Session, que inclusive teve feat com Gloria com hits como “Modo Avião”, “A Tua Voz” e “Radar”. A drag queen paulistana se consagrou com o seu segundo álbum Lady Leste, em homenagem à Zona Leste de São Paulo, onde ela cresceu. No repertório, “Vermelho”, “A Queda” e “Bonekinha”.

Ludmilla. Foto: Reprodução/YouTube

Além das atrações musicais, no sábado e no domingo o convite também é para passar o dia no complexo e aproveitar a vila gastronômica, as atividades esportivas e a programação infantil.

O Na Praia está de novo endereço, no Setor de Clubes Sul, abaixo do Clube da Agepol. Com a temática Aloha Hawaii, o Na Praia volta depois de um hiato por conta da pandemia – a última edição foi em 2019.

Na Praia Festival

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sexta, 29/07 – Fagner e Elba Ramalho cantam Gonzagão

Sábado, 30/07 – Xand Avião, Nattan, Felipe Amorim

Domingo, 31/07 – Ludmilla, Gloria Groove

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc