Garota Vip desembarca em Brasília no aniversário da capital

Além de Safadão, se apresentam Léo Santana, Murilo Huff e Eric Land. Venda de ingressos começa hoje (7)

Brasília vai ganhar um presentão no dia de seu aniversário, 21 de abril, sexta-feira. O festival Garota Vip, comandado por Wesley Safadão, desembarca no Estádio Nacional Mané Garrincha com convidados especiais: Léo Santana, Murilo Huff e Eric Land comandarão a festa ao Lado de Safadão.

As vendas começam nesta terça-feira (7) no site Virtual Ticket.

Safadão traz no repertório sucessos como “Ar Condicionado no 15”, “Na cama que eu paguei”, “Tu Tava na Revoada”, “Tchuco Nela”, e tantos outros hits que fazem parte dos quase 10 anos de carreira solo.

Já Léo Santana, o Gigante, vai contemplar aqueles que amam ver a parceria com Safadão. “Contatinho”, “Botada Valendo”, “Revoada”, parceria com WS, e seu mais recente hit “Zona de Perigo” são músicas certas no show do GG.

Murilo Huff e Eric Land completam o line up e trazem o frescor do sertanejo e do piseiro com os sucessos dos álbuns Ao Vivão e Ao Vivo em Fortaleza, respectivamente.

A realização do evento é do Grupo R2.

