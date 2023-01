Fora do Eixo recebe atrações nacionais neste fim de semana

As atrações locais já consagradas, como os pagodeiros do Doze por Oito e a dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel, somam na programação

O Fora do Eixo aposta em shows nacionais para esta semana, com o trapper Wiu e o funkeiro DJ Guuga amanhã (19) e na sexta (20), respectivamente. As atrações locais já consagradas, como os pagodeiros do Doze por Oito e a dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel, somam na programação.

Confira a line-up completa:

Complexo Fora do Eixo (Saan)

Quinta (19/01): Wiu, Caio Hot, Hugo Drop, Novin Yarp, Senx Gang e Kacá

Sexta (20/01): DJ Guuga, Doze por Oito, Caio Hot, Daniel Futuro e Kacá

Sábado (21/01): Mistura 61, Zé Felipe e Miguel, Pepe, Luk e Thiago May

Domingo (22/01): No Balanço (Crys e Nego Regis), Chama Nois, Sidharta, Arthur Campos e Kacá

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta (20/01): Zé Felipe e Miguel, Thiago May e Pepe

Sábado (21/01): Ed Bittencourt, Doze por Oito e Dj Ender

Domingo (22/01): Mistura 61, Na Gandaia e Amaral 2K, Victor Henrique e Thiago May

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Sexta (20/01): Na Gandaia

Sábado (21/01): Jefferson Santos e Grupo Moleque

Domingo (22/01): Gabriel Alves e Pagode do PH