Fora do Eixo Lounge tem feijoada, pagode e happy hour

O Fora do Eixo Lounge (SIG, qd. 3) é um dos spots de Brasília para quem procura gastronomia e boa música. Todos os sábados, a casa oferece feijoada à vontade, pagode ao vivo e happy hour.

Neste sábado (12), antecedendo o Dia dos Pais, tem o tradicional buffet de feijoada por R$ 44,90. No happy hour, tem chope Brahma por R$ 8,50, gin tônica a R$ 14,90 e pink lemon e moscow mule pro R$19,90.

As atrações musicais são Nego Regis a partir das 14h, acompanhando a feijoada com um repertório que abrange samba, pagode, funk, MPB e muito mais. Depois, às 17h, tem Ed Bittencourt com o melhor do samba e do pagode. Às 21h30, é a vez do pagodinho do grupo Nossa Galera. Nos intervalos, tem DJ Ender.

A entrada é gratuita até às 14h (depois, R$ 20).

Serviço:

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Happy hour até 16h

Sábado (12/08): Nego Regis, Ed Bittencourt, Nossa Galera e DJ Ender

