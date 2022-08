Fim de semana no Na Praia será de axé

Bell Marques, Durval Lelys e Banda Eva agitam o fim de semana, que conta ainda com Nando Reis e Lagum

O fim de semana no Na Praia vai ser de axé! O festival vai receber Bell Marques, Durval Lelys e Banda Eva no sábado e no domingo.

Mas, antes disso, Nando Reis abre a programação na sexta-feira (5). No sábado (6), é dia de Bell Marques e Durval Lelys. Para fechar, no domingo (7) tem Banda Eva — Lagum também se apresenta no dia 7.

O Na Praia está de novo endereço, no Setor de Clubes Sul, abaixo do Clube da Agepol. Com a temática Aloha Hawaii, o Na Praia volta depois de um hiato por conta da pandemia – a última edição foi em 2019. Mais informações no site e no app da R2.com.vc

Serviço

Na Praia Festival

Sexta, 05/08 – Nando Reis

Sábado, 06/08 – Bell Marques, Durval Lelys

Domingo, 07/08 – Lagum, Banda Eva

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc