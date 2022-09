Fim de semana de muito samba no Conjunto Nacional

Rogê Nascimento, Amor Maior, Gustavo Corrêa, Clube do Samba e Cris Alves se apresentam no 3º piso do shopping

Neste fim de semana, o Conjunto Nacional abre alas para o mais brasileiro dos ritmos, com uma programação recheada, com cinco atrações ao longo de dois dias, no Jardim Urbano, espaço multiuso localizado no 3º piso do shopping. No sábado, dia 17, os shows serão com Rogê Nascimento e o grupo Amor Maior, com samba de raiz, e o cantor Gustavo Corrêa, com samba rock. No domingo, dia 18, a roda de samba continua com a energia do Clube do Samba e da cantora Cris Alves e banda. Os shows acontecem a partir das 13h, com acesso livre e entrada gratuita.

Abrindo os trabalhos no sábado, uma turma com 27 anos de carreira e cinco CDs autorais gravados: o Grupo Amor Maior, um dos maiores representantes do gênero na capital. O Amor Maior é composto por Thauãn (tantã e vocal), Sandrinho (voz e banjo), PH (pandeiro e vocal) e Léo Lima (voz e cavaco). Às 16h, o palco é do carioca radicado em Brasília Rogê Nascimento, que se apresenta com sua voz suave e potente a serviço do samba. O cantor traz em seu repertório influências de Tom Jobim, João Gilberto, Originais do Samba, Almir Guineto e Zeca Pagodinho, entre outros. Encerrando a programação do dia, a partir das 19h, o cantor e compositor Gustavo Corrêa vem tocando o melhor da MPB e do samba rock, convidando o público a dançar.

O grupo Clube do Samba inaugura a programação do domingo (18), às 13h, com um show de samba raiz, repleto de clássicos do ritmo. A partir das 15h, o palco do Jardim Urbano é de Cris Alves, cantora de voz marcante e destaque do samba brasiliense. A artista apresenta um show muito animado e rico, acompanhada de sua banda, trazendo o melhor do samba e do pagode.

Cervejas especiais – Junto à programação musical especial de setembro, o público ganha mais um presente. Parceira habitual do Conjunto Nacional, a equipe do Beba do Quadrado, responsável pela organização do festival Beba em Conjunto, assume a operação do bar no Jardim Urbano. Os frequentadores do espaço multiuso, poderão provar as melhores cervejas artesanais do Distrito Federal. A casa inicia as atividades oferecendo rótulos das cervejarias Ayres, Petra e Cacildis.

O Jardim Urbano é um espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia, instalado no 3º piso do Conjunto Nacional. O complexo atualmente está dividido em três decks suspensos e cobertos, com 52 mesas. Todos os sábados e domingos, o projeto Música em Conjunto é realizado no espaço, trazendo os destaques da cena musical do Distrito Federal. Interligado ao ambiente ao ar livre está o CNJ Lab, um espaço colaborativo e criativo, que tem a proposta de ser um ponto de encontro, com duas operações gastronômicas, o Maria Teresa Café e o Beba do Quadrado. O CNJ Lab funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço: Música em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Entrada gratuita

Sábado 17/9: 13h – Amor Maior | 16h – Rogê Nascimento | 19h – Gustavo Corrêa

Domingo 18/9: 13h – Clube do Samba | 15h – Cris Alves e banda