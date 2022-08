Festival Yalodê traz Mayra Andrade pela primeira vez a Brasília

Evento está marcado para os dias 17 e 18 de setembro

O Festival Yalodê, encontro internacional de cantoras negras que movimentou Brasília em 2019, retorna para a sua segunda edição. Abrindo as portas da primavera das mulheres negras no Distrito Federal, o evento anuncia a cantora Mayra Andrade como uma das atrações dos três dias de festa. O Yalodê é gratuito e vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro.

A passagem por Brasília faz parte de uma turnê inédita da cantora pelo Brasil. Após se apresentar no Rock in Rio, Mayra chega ao Distrito Federal com o show do disco ‘Manga’, lançado em 2019, no qual a artista mescla suas raízes com as batidas do afrobeat, cantando quatro músicas em português e nove em crioulo cabo-verdiano. “É um show totalmente novo para o público brasileiro e espero que todos gostem”, revela a cantora.

No repertório entram: ‘Afeto’, música de abertura do álbum, cantada em português; ‘Manga’, que dá nome ao disco; Tan Kalakatan, também gravada no último álbum, sendo um dos vídeos mais vistos na plataforma alemã Colors; Tunuca, de seu primeiro álbum ‘Navega’; e as ainda inéditas em shows ‘Bom Bom’, do produtor português Batida; e o single ‘Love Language’, gravado com o produtor ganês Juls (2021), entre outras.

A curadoria de artistas da festividade é feita pela produtora cultural Sara Loiola. “Estou muito feliz de retomar o Festival após esses dois anos de pandemia. Estamos sempre em busca de nomes que representem a potência da voz das mulheres negras em diáspora”, explica.

Além de Mayra Andrade, o Yalodê ainda vai anunciar outros grandes nomes de mulheres negras do Brasil e do Distrito Federal no line-up da edição de 2022. “Garanto que será um encontro lindo para celebrar a potência das cantoras negras. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que, aos pouquinhos, vamos anunciar, uma a uma, as nossas atrações”, promete Sara.