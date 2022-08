Guará recebe oficina que aborda dança e sexualidade

Serão encontros presenciais e em grupo, trabalhando a intuição e sensibilidade, ministrados por Amanita Hunikuin

A artista Amanita Hunikuin abre, nesta semana, a oficina “Vivências de Dançaterapia em Grupo – Dança e Sexualidade”. Trata-se de encontros presenciais que vão abordar os temas mencionados, com foco em intuição e sensibilidade. O investimento é de R$ 80 por mês.

Não é necessário ter experiência com dança. O método de dança terapia utiliza da sensibilidade e intuição para expressão do ser mais autêntico, com liberdade para criar e se movimentar da sua própria maneira. Neste espaço, não existe certo e errado, nem bonito e nem feio, mas sim a verdade do seu ser se mostrando como ela e, sem julgamentos e nem racionalização, afirma Amanita.

A instrutora promete criar um ambiente acolhedor para que venham à tona conteúdos internos a partir dos movimentos corporais. Podem aparecer emoções, como tristeza ou raiva, bem como alegria e prazer. Todos terão liberdade também para rir, gritar ou chorar. Tudo o que vier será visto e sentido como pertencente à experiência do ser humano. Ao longo das vivências, serão trabalhadas as limpezas de energias acumuladas, como traumas e bloqueios, bem como com a reconexão com o poder pessoal e energia vital, liberando o fluxo da criatividade e abundância em nossas vidas, que estão diretamente ligadas à sexualidade. Sem preconceitos de qualquer tipo, sem julgamentos e respeitando o limite de cada participante – cada pessoa pode escolher fazer ou não cada proposta.

A oficina de Dança e Sexualidade começa nessa quarta, 03 de agosto, e acontecerá sempre às quartas feiras, de 19h30 as 21h30, no espaço Nuvens y Flores (QE 03, Guará – DF).

Sobre Amanita Hunikuin

Amanita é artista brincante e curandeira. Terapeuta integrativa, palhaça e dançarina, busca enlaçar arte e cura. Descobriu a dança como seu maior caminho de libertação, guiando encontros em grupo presenciais e on-line para dançar, brincar e se soltar.

SERVIÇO

Oficina de Dança e Sexualidade, com Amanita Hunikuin

Quando? Quartas feiras, de 19h30 às 21h30

Onde? Espaço Nuvens y Flores (Guará – DF)

Quanto? R$80,00

Contato e informações: 61 981829152

[email protected]

https://www.instagram.com/curaarcoiris/