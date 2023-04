Festival Valor Periférico anuncia show com Eduardo Taddeo e prorroga oficinas de hip hop e audiovisual

Iniciativa pretende incentivar a cultura popular em locais de vulnerabilidade social como a região do Paranoá. Shows e premiações ocorrem no próximo dia 22

Shows, concursos virtuais com prêmios para 11 categorias dentro do Hip Hop, oficinas, concursos e disputa presencial para rappers vão ocupar a região do Paranoá e arredores de 17 a 22 de abril. Idealizado pelos produtores e artistas Tiago Santos TG e Jefferson Leão, o Festival Valor Periférico surge para dar visibilidade a artistas do Hip Hop do Paranoá, Itapoã e demais regiões do Distrito Federal e entorno que precisam de locais e oportunidades para mostrarem o seu talento, além de promover a valorização da Arte Urbana pulsante no quadradinho.

A quem quiser participar dos workshops gratuitos dentro das áreas de audiovisual e hip hop, as inscrições para as oficinas foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, 14 de abril. As inscrições são feitas pelo site. O evento final, no dia 22 de abril, irá premiar artistas locais e contará com show gratuito de Eduardo Taddeo na Praça Central do Paranoá.

Oficinas

As oficinas contemplarão as áreas de Grafite com o professor Sandu, DJ com o Dj Tony, Break com o BBOY E2 e Audiovisual com Januário Jr e acontecerão entre os dias 17 e 21 de Abril no CEDEP – Centro de Desenvolvimento do Paranoá (Quadra 9 – Conj. D – Área Especial 1 do Paranoá). Carga horária de 12h para cada Workshop. Os estudantes receberão certificados de participação que servirá como currículo. O Valor Periférico é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Shows

Além das oficinas, a programação do festival contará ainda com concurso de rap no dia 22, a partir das 17h, na Praça Central do Paranoá. O Valor Periférico selecionou 11 artistas e grupos. Conheça os nomes e suas respectivas músicas:

Aggin – Movimento;

Aliados do Entorno – Meu Inimigo;

Cleiton Cruz – Estupro Culposo;

Dudumano – O Mapa;

Filipe Costa – Caras de Mau;

Guerrilha Sonora – Respeita a Sigla;

Lidia Dallet – EiXO;

Nascimento Rapper – Vida Louca ou Vida Longa;

Sentinelas – O Lado Esquecido;

Stilo de Rua – Amor ao Primeiro Beijo;

Zapatta PRN – Paranoá.

Serviço:

Festival Valor Periférico

Inscrições até dia 14 de abril para oficinas pelo site: www.valorperiferico.com

Shows e concursos 22 de abril

Praça Central do Paranoá

Gratuito

Mais informações no Instagram: @valorperiferico