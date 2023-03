Festival Meskla reúne rappers locais e nacionais no Mané

Evento inédito acontece dia 22 de abril, com apresentações de L7nnon, Xamã, Delacruz, Papatinho e muito mais

Brasília recebe no dia 22 de abril, a partir das 15h, no Bosque do Estádio Nacional Mané Garrincha, um festival inédito. O Meskla chega com um conceito inédito, misturando música, arte, esporte, jogos e moda.

No line up, nomes conceituados como L7nnon, Xamã, Delacruz, Papatinho, MC Ryan e Teto, se juntam aos artistas da cena brasiliense Talíz, WIU, Bell Lins, Saraní, Êdiá, Haynna e Laady B.

As vendas já estão abertas através da Bilheteria Digital com preços a partir de R$ 117 + taxas.

Festival Meskla

22 de abril, sábado, a partir das 15h

Classificação: 16 anos

Bosque do Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 117 na Bilheteria Digital