Festival de Verão Salvador acontece neste fim de semana com Ivete e Gil 

Lucas Brêda

São Paulo – SP

O Festival de Verão, tradicional evento em Salvador, teve a sua edição mais recente em 2019. Nos anos seguintes, a pandemia de coronavírus fez com que o festival fosse sendo adiado e cancelado, até finalmente voltar a acontecer, neste final de semana.

Agora, o festival, que acontece desde 1999, retorna ao espaço que costumava ocupar, o Parque de Exposições de Salvador, onde ficou por 17 anos. E, desta vez, para retomar a relevância de outrora, conta com uma maioria de shows exclusivos, de encontros, reunindo alguns dos maiores nomes da música brasileira, além de uma amostra abrangente da produção baiana contemporânea.

No total, são 16 shows por dia -neste sábado e domingo-, divididos entre os palcos Cais e Ponte. Entre os destaques estão veteranos da MPB, como Gilberto Gil em parceria com Caetano Veloso, que vão cantar juntos poucos meses depois da morte de Gal Costa, parceira de vida e de tropicália da dupla. É provável que a cantora, baiana, assim como os amigos, seja homenageada ao longo do fim de semana.

O evento também terá outros grandes da MPB, como Criolo com Ney Matogrosso, gigantes do axé, como Bell Marques, Ivete Sangalo, esta dividindo o palco com a conterrânea Luedji Luna, e Saulo, este com Marina Sena, ícones do samba-reggae, como Olodum, ao lado do BaianaSystem, e Carlinhos Brown, este com Duda Beat e o Àttooxxá, além da ministra da Cultura, Margereth Menezes -que vai homenagear Elza Soares-, com Majur e Larissa Luz, e de Leo Santana, do pagode baiano.

Quem responde pela consultoria musical do festival é Zé Ricardo, conhecido pelo trabalho no Rock in Rio-e, agora, no “irmão paulistano” do megafestival, o The Town. No evento carioca, ele é responsável pela seleção dos artistas no palco Sunset, cuja programação nacional geralmente é feita de shows em conjunto.

A escalação também abre espaço para alguns dos artistas mais ouvidos do país nos serviços de streaming. Entre eles estão os trappers cariocas Filipe Ret, em show com Caio Luccas, Orochi, que recebe o rapper mineiro Djonga, e Xamã, que recebe os Gilsons. O pagode é representado por Ferrugem, em parceria com Xande de Pilares, além de Ludmilla, que costura o ritmo ao pop em show com Glória Groove.

Já o samba mais tradicional aparece na voz de Alcione, que divide o palco com a cantora pop Luísa Sonza, e quem completa a escalação é a roqueira baiana Pitty -em participação no show do cantor pop Jão.

Os portões do Parque de Exposições se abrem às 15h nos dois dias. Os shows começam às 16h, têm por volta de uma hora cada, e a programação vai até a madrugada do dia seguinte. O festival tem transmissão ao vivo em Mutilshow e Globoplay a partir das 16h30, além de um compacto exibido pela Globo na noite de sábado, depois do “Altas Horas”.

FESTIVAL DE VERÃO SALVADOR

Quando Sábado (28) e domingo (29), às 16h

Onde Parque de Exposições – av. Luís Viana Filho, 1590, Salvador (BA)

Preço A partir de R$ 312

Classificação 14 anos

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/77419%20/b/