Festival de Halloween no Gama estimula aprendizado do inglês

Evento terá oficinas e brincadeiras gratuitas, a partir das 19h desta quarta (1º)

A unidade Blue School do Objetivo DF, no Gama, realiza, nesta quarta-feira (1º/11), o Festival de Halloween, com oficinas e concurso de fantasia. O evento é gratuito e aberto ao público.

Durante o festival, que começa às 19h, a escola vai oferecer diversos workshops e brincadeiras para toda a família. Todo o evento será em inglês e acontece de maneira simultânea. As oficinas, por exemplo, têm duração de 15 a 30 minutos.

Confira as atrações e seus detalhes:

Oficinas: just dance: com uma seleção de músicas para mexer o esqueleto

Find the insect: insetos de plástico serão colocados em caixas misteriosas, com algo para esconder os objetos, por exemplo: algodão molhado, gelatina, areia ou farinha, bolinhas de gude, etc.

Who Am I? : nesta oficina os participantes devem adivinhar quem são, com personagens do Halloween

Crafts

Feed the monster: o objetivo é alimentar o monstro ou a abóbora com bolinhas. Cada aluno tem 3 chances de acertar o alvo

Cup Knock down

Pin the spider/ Pin the skeleton’s bow tie

Bingo (jogo para as famílias): fichas com imagens e/ou nomes de personagens do Halloween

Scary room (quarto do susto) – destinado para alunos do Ensino Médio e adolescentes participantes

Escape room: para sair será preciso desvendar um mistério

Trote: alunos do Ensino Médio vão se fantasiar e interagir com os visitantes do evento

O evento também vai contar com shows de talentos – abertos a quem queira mostrar um dom especial. Além do concurso de fantasia, com direito a desfile da família, com aluno e responsável. A vestimenta mais elaborada ganha uma cesta de guloseimas.

Serviço:

Festival Halloween Blue School

Quando: quarta-feira, 1º/11, a partir das 19h

Onde: Blue School Gama – Setor de Indústrias, quadra 1, lote 100/140, Gama-DF

Evento gratuito e aberto ao público