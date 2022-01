Festival Cultura Via Satélite destaca a cultura popular do DF

De 14 a 23 de janeiro, com cortejos e lives que homenageiam o Boi de Seu Teodoro, Mestre Cobra, Mestre Mandioca Frita e Mestre Chico Simões

O Circo Teatro Artetude e a Associação Cultura Candanga, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia criativa do DF, vão realizar o primeiro Festival Cultura Via Satélite, de 14 a 23 de janeiro, com cortejos presenciais e lives com uma programação especial para o público curtir em casa.

O objetivo do festival é fortalecer espaços e mestres da cultura que desenvolvem trabalhos continuados e de grande relevância para as comunidades do Distrito Federal. Além disso, fortalecer e promover o debate sobre a importância da descentralização do investimento em cultura no DF. Esses são compromissos da Associação Cultura Candanga e do Circo Teatro Artetude.

Nessa primeira edição, serão homenageados o Boi de Seu Teodoro, Mestre Cobra, Mestre Mandioca e Mestre Chico Simões e o festival começa com cortejos presencias. Na sexta, 14 de janeiro, com um cortejo circo cênico musical em homenagem ao Boi de Seu Teodoro na cidade de Sobradinho. O Circo Artetude sai da rodoviária da cidade e segue rumo ao Terreiro do Mestre Teodoro.

No dia 15, o cortejo é no Riacho Fundo 1, e fará uma homenagem ao Mestre Cobra. Dia 16, vai acontecer no Parque da Cidade, dessa vez com homenagem ao Mestre Mandioca Frita. Todos os cortejos são seguidos de entrevistas com os mestres, que virarão vídeos a serem partilhados com o público.

No segundo final de semana, o festival segue com três lives, realizadas nas sedes dos grupos homenageados e transmitidas pelo canal do Youtube do Circo Artetude: https://www.youtube.com/c/CircoArtetude

Dia 21, os grupos Circo Teatro Artetude, Vibração do Cerrado e Grito de Liberdade, se reúnem na casa de cultura do Mestre Cobra para esse espetáculo com transmissão online.

Dia 22, a live vai acontecer no Espaço Invenção Brasileira (Mercado Sul) e conta com a participação do Mestre Chico Simões, do Mamulengo Presepada, que também é um dos homenageados do Festival. Nesse dia, os convidados são A Trupe Raiz do Circo, do mestre Mandioca Frita, a banda Cálida Essência e os anfitriões do projeto, os Irmãos Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O festival encerra no dia 23, com live diretamente do Terreiro do Mestre Teodoro, em Sobradinho. Além da apresentação do Boi de Seu Teodoro, a live conta com a participação do Grupo Cultural Pé de Cerrado e com a apresentação dos Irmãos Saúde.

Serão seguidos todos os protocolos de segurança relacionados à pandemia e as apresentações serão aproveitadas para incentivar o uso da máscara, do álcool gel e da aplicação da vacina.

Foto| Davi Mello

Foto| Davi Mello

Foto| Davi Mello

Programação Festival Cultura Via Satélite

Sexta feira dia 14 de janeiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cortejo de abertura em Sobradinho Homenagem ao Boi do Seu Teodoro.

Saída às 17h do estacionamento da Feira da Lua, chegada na sede do Boi do Seu Teodoro.

Sábado dia 15 de janeiro

Cortejo em Homenagem ao Mestre Cobra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saída às 16h da administração Regional do Riacho Fundo 1, chegada na Roda da Tradição próximo ao Girafas.

Domingo dia 16 de janeiro

Cortejo em homenagem ao Mestre Mandioca Frita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saída às 10h do estacionamento dos Pinheiros (Parque da Cidade), chegada no Parque Ana Lídia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 21 de janeiro- Sexta Feira – Homenagem ao Mestre Cobra

Live de abertura do Projeto Via Satélite (No Centro de Cultura Grito de Liberdade Riacho Fundo 1)

19h Apresentação do Circo Teatro Artetude

20h Apresentação do Centro Cultural e social Grito de Liberdade

21h Apresentação da Banda Vibração do Cerrado

Dia 22 de janeiro- Sábado

Live no Espaço Invenção Brasileira (Mercado Sul- Taguatinga) – Homenagem ao Mestre Chico Simões e ao Mestre Mandioca Frita.

17h Apresentação do Mamulengo Presepada

18h Circo Teatro Artetude

19h. Trupe raiz do circo

20h Banda Cálida Essência

Dia 23 de janeiro- Domingo – Live direto do Terreiro do Mestre Teodoro (Sobradinho) – Homenagem ao Boi do Seu Teodoro

17h Circo Artetude

18h Boi do Seu Teodoro

19h Grupo Cultural Pé de Cerrado