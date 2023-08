Festival Convida abre inscrições para bandas e artistas autorais

Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (1º), pelo site do festival. Resulatdo sai no dia 4

O Festival Convida está com inscrições abertas para bandas e artistas autorais do Distrito Federal. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (1º), pelo site do festival.

Os escolhidos serão anunciados nas redes sociais do Convida, na próxima segunda-feira (4).

Nesta edição, o Festival Convida acontece de 10 a 15 de outubro e tem como tema o “Encontro Nacional de Festivais”. Mais de 10 festivais pelo país montarão uma programação simultânea.

O Convida é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).