Mike’s chega junto do Festival Arca de Noé em Brasília

Uma das bebidas mais vendidas dos EUA chega ao Brasil hackeando eventos e mostrando que onde tem cerveja, pode ter Mike’s

Se tem festa, diversão e alto astral nas alturas, não pode faltar um bom drink para acompanhar a curtição, não é mesmo? E Mike’s, o drink de vodka com suco de limão de verdade, acaba de desembarcar em Brasília junto com o Festival Arca de Noé, trazendo a vibe de oferecer uma experiência original ao público e o melhor: ser a opção perfeita para quem quer curtir com uma alternativa repleta de sabor além das bebidas tradicionais.

Durante o evento, a marca promete fazer algumas ativações que vão surpreender os convidados: locais instagramáveis para o público, como piscina de limões e uma cadeira de praia gigante, pinturas neon e quem sabe dominar todos os bares de cerveja. A dica é: prepare seu celular, pois vem muita diversão por aí.

Prático e leve, Mike´s Hard Lemonade está disponível nos sabores Tangerina, Limão e Pitaya. Basta gelar, abrir e consumir. “Nem sempre as pessoas estão no clima de beber cerveja, e Mike’s é uma bebida alternativa perfeita para não perder a curtição. Temos certeza que o Festival em Brasília vai levantar a galera e não ficaríamos de fora dessa”, conta Aline Gusmão, gerente regional de marketing – Ambev Centro-Oeste.

Sobre Mike’s Hard Lemonade

Sucesso de vendas nos Estados Unidos e Canadá, Mike’s Hard Lemonade chega ao Brasil com o objetivo de oferecer um drink pronto com vodka e suco de limão, leve, refrescante e saboroso, para quem busca outras bebidas alcoólicas além da cerveja.

O produto é uma das grandes apostas da companhia e vem sendo impulsionado pelo Fundo de Bebidas da ZX Ventures, hub de aceleração e inovação da Ambev que contribui para o desenvolvimento de novas bebidas. Mike´s possui 5% de teor alcoólico, disponível em lata de 269ml nos sabores limão, pitaia e tangerina e, também, na versão long neck de 275ml disponível no sabor limão.