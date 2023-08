Festa ‘Inimigos do TikTok’ e Samba Urgente agitam o Calaf nesta semana

Confira os destaques da programação

Nesta semana, a programação do Calaf conta com muito samba. A começar por amanhã (15), com a tradicional terça do 7naRoda. No sábado, tem “Urgentileza”, festa promovida pelo Samba Urgente com participações de Marvyn, Maísa Arantes e os DJs Pops e Ketlen. A novidade fica por conta do evento ‘Inimigos do TikTok’.

A festa ‘Inimigos do TikTok’ agita a noite de sexta com os DJs Gipsy, L1 e Athena. Eles prometem tocar um monte de relíquia — e nada dos hits novos feitos para as redes sociais.

Bar Calaf

Setor Bancário Sul, qd. 2, bl. Q, lojas 5 e 6 – Brasília-DF

Programação e mais informações: (61) 3325-7408 | @calafbrasilia