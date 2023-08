Ferrock anuncia 38ª edição com Tom Zé, Inocentes e Os Mutantes

O festival está marcado para os dias 9 e 10 de setembro, na Praça do Trabalhador (Ceilândia), com entrada gratuita

O Ferrock anunciou recentemente a data da sua 38ª edição. O festival está marcado para os dias 9 e 10 de setembro, na Praça do Trabalhador (Ceilândia), com entrada gratuita. As atrações de destaque são Tom Zé, Inocentes e Os Mutantes.

Nome confirmado na edição, Tom Zé é um ícone do tropicalismo e trará sua energia provocativa para a 38ª Edição do Ferrock. Com sua carreira marcada por experimentações sonoras e questionamentos sociais, ele acrescentará profundidade ao festival. A banda Inocentes, com sua origem nos anos 80, é uma figura seminal no cenário do punk rock brasileiro, entregando mensagens de rebeldia e protesto. E Os Mutantes, lendas musicais desde os anos 60, trazem sua mistura revolucionária de influências para o palco, lembrando-nos de seu impacto duradouro na cena musical do país. Juntos, esses artistas resgatam a rica história da música brasileira e enriquecem a experiência do público.

Com uma line-up diversa, as atrações vão desde bandas e artistas locais até grandes nomes da música brasileira. O Ferrock promete ser um testemunho da diversidade presente na cultura brasileira, com manifestações populares que ecoam entre gerações.

Serviço:

38ª Edição do Ferrock

Data: 9 e 10 de setembro – sábado e domingo

Entrada: gratuita (mediante 1 kg de alimento não perecível)

Local: Praça do Trabalhador de Ceilândia – QNM 13, ao lado da Administração Regional

Horário: abertura dos portões às 14 horas

Mais informações: @ferrockfestival