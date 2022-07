De 16 a 31 de julho, oficinas, apresentações culturais e brinquedos infláveis para a garotada

As férias escolares chegaram e o Pontão do Lago Sul promete ser o point da criançada neste período. O complexo de lazer e entretenimento às margens do Lago Paranoá vai receber, de 16 a 31 de julho, uma super programação repleta de atividades, com brinquedos infláveis, oficinas e apresentações culturais.

Todas as terças-feiras, às 17h, a Cia de teatro infantil Neia & Nando se apresenta gratuitamente no anfiteatro do Pontão. Dia 19, a peça será A Turma dos Cachorros. Dia 26, As Bonequinhas Surpresa. Todas as sextas-feiras, também às 17h, apresentações de mágico e palhaço, também gratuitamente. Dia 22, o mágico Tio André anima a garotada. Dia 29 é a vez do Palhágico Chou Chou.

Outra atração é a Área de Brincadeiras, localizada no mesmo local do já tradicional Natal do Pontão, com espaço cercado, infláveis e oficinas. De 16 a 31 de julho, todos os dias, das 14h às 19h. Os ingressos para os infláveis e cama elástica custam R$50,00 (passaporte para a tarde toda). As oficinas custam a partir de R$50,00. Ainda, área gastronômica com opções como pipoca, pão de queijo, algodão doce e salgados à venda. Também, bolinhas de sabão, balões e catavento. As crianças devem estar acompanhadas de um adulto responsável. Nas apresentações gratuitas e na área cercada não é permitido levar comidas e bebidas.

Férias Kids no Pontão

De 16 a 31 de julho

Das 14h às 19h

Apresentações culturais: terças e sextas, às 17h

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

@pontaodolagosul