Férias culturais com o CCBB Educativo

Diversão garantida durante todo o mês de janeiro, de terça a domingo, para todas as idades

Estimular o gosto pela cultura de forma lúdica, divertida e criativa é a proposta do CCBB Educativo para as férias de janeiro. Durante todo o mês, o projeto oferece novas atividades de terça a domingo.

Nesta programação especial de férias, toda a família está convidada a explorar os jardins e suas obras numa série de atividades. A Biblioteca a céu aberto estará disponível todas as terças-feiras com livros de diversas temáticas, espaço para leitura, além de leitura mediada em roda. Pé de conto é a clássica Hora do Conto que, com músicas e histórias, ganha um formato diferente com contação no jardim e histórias do cerrado, e acontece às quartas.

Em Exploradores do ccbb, os participantes são convidados a descobrir e redescobrir o espaço e as suas obras de artes escondidas, ou não tão escondidas, por meio de um jogo de caça ao tesouro, às quintas-feiras. A brincadeira Caça árvores, que acontece às sextas-feiras, convida todos a conhecer melhor as árvores do cerrado, suas características e texturas através da poesia e da frotagem.

E para estimular a contemplação da paisagem do CCBB, o Educativo propõe diariamente, uma ação de Pintura ao ar livre. E não tenha medo da chuva, mesmo que ela venha, o projeto educativo está preparado para recebê-los num espaço adequado.

Os bebês também têm vez nas férias do Educativo. Pensando especificamente na primeira infância, o Educativo promove duas atividades especiais para os bebês de 0 a 3 anos. O Cinema Experimental para Bebês, nos dias 7 e 8 de janeiro, propõe experimentações artísticas e multissensorial a partir de projeções de filmes do cinema experimental com ações que estimulam a sensorialidade dos bebês. Já as Visitas Mediadas para Bebês, nos dias 14 e 15 de janeiro, estimulam a sensibilização estética e poética das crianças nas galerias de exposição.

Além dessas atividades especiais de férias, as tradicionais atividades oferecidas pelo programa continuam abertas ao público aos finais de semana: Visitas mediadas, Livro Vivo, Hora do Conto, (Re)descobrindo o CCBB, Pequeníssimas e Pequenas Mãos, Laboratório de Artes Visuais e Ateliê Aberto.

A programação completa e mais informações podem ser encontradas no telefone (61) 3222 – 0341 e no endereço eletrônico https://programaccbbeducativo.com.br/ ou https://ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação de férias – CCBB Educativo

Biblioteca à céu aberto: Todas as terças de janeiro, às 10h e 14h

Pé de conto: Todas as quartas de janeiro, às 10h e 14h

Exploradores do CCBB: Todas as quintas de janeiro, às 10h e 14h

Caça Árvore: Todas as sextas de janeiro, às 10h e 14h

Pintura ao ar livre: De terça a sexta, às 17h

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingressos

Classificação etária: Livre

Local: Jardim

Visita Mediada para bebês

Dias 14 e 15 de janeiro às 10h

Capacidade: 10 pessoas

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Local: Galeria 2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cinema Experimental Para bebês

Dias 07 e 08 de janeiro às 10h

Capacidade: 10 bebês (30 pessoas)

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: 0 a 3 anos

Visita Mediada Teatralizada – Movimento Armorial – 50 anos

Dias: 7, 8, 14 e 15 de janeiro (sábados e domingos), às 14h

Capacidade: 23 pessoas

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: Livre

Local: Vão Central e Galeria 2

Hora do Conto

Sábados e domingos às 11h e 15h

Capacidade: 60 pessoas

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingressos

Classificação etária: Livre

Local: Sala do Programa Educativo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Livro Vivo

Sábados e Domingos às 14h e 17h

Capacidade: 30 pessoas

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: Livre

Local: Sala do Programa Educativo

Pequeníssimas Mãos

Sábados e domingos às 10h30

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: 0 a 3 anos

Capacidade: 20 pessoas

Local: Sala do Programa Educativo

Pequenas Mãos

Sábados e domingos às 13h

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: 3 a 6 anos

Capacidade: 18 pessoas

Local: Sala do Programa Educativo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Laboratório de Artes Visuais

Sábados e Domingos às 16h

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingressos

Classificação etária: A partir de 07 anos de idade

Capacidade: 12 crianças

Local: Sala do Programa Educativo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ateliê Aberto

Sábados e domingos, das 10h às 17h

Acesso: Gratuito, sem retirada de ingressos

Classificação etária: Livre

Local: Sala do Programa Educativo