Feriado prolongado com Bruno e Marrone, 3030, Kevin O Chris, Buchecha, Atitude 67, Manu Gavassi e Anavitória no Funn Festival

Com line-up eclético, os shows começam na quarta-feira no ritmo do sertanejo e só terminam no domingo em clima de romance para o Dia dos Namorados

Um feriado prolongado merece uma programação à altura. Por isso, o Funn Festival chega com uma sequência de shows para não deixar ninguém parado. A partir de quarta-feira, 7 de junho, a arena do complexo abre as portas para receber o público brasiliense e grandes nomes do entretenimento nacional.

Quarta do sertanejo

Se você gosta de sertanejo com certeza já ouviu e cantou o clássico “Dormi na praça”. A música deu notoriedade e popularidade à dupla Bruno e Marrone, formada em Goiânia na década de 1980. Ao longo da carreira, os dois se consolidaram como um dos principais nomes do sertanejo no país, sendo uma das duplas mais tocadas nas rádios. Com mais de 10 milhões de cópias vendidas, Bruno e Marrone também foram indicados em várias ocasiões ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Para Brasília, os dois prepararam um show recheado de sucessos e canções que marcaram a carreira.

Quinta com funk e trap

Nome de destaque no mercado do trap nacional, TZ da Coronel acumula mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais. Com o sucesso do EP “Gênio” e o fenômeno “Poesia Acústica 13”, ele se posicionou entre os 5 artistas de música urbana mais ouvidos. Com menos de dois anos de carreira, TZ da Coronel lançou, recentemente, a faixa “Se Você For Embora”, que explora seu lado mais romântico.

Um dos principais representantes da vertente 150BPM do funk nacional, Kevin O Chris é dono dos maiores hits do segmento – “Evoluiu” e “Vamos pra Gaiola”, por exemplo. Com mais de nove milhões de ouvintes mensais no Spotify, o funkeiro entrou, recentemente, ao lado do produtor e DJ Dennis, na lista TOP 50 Global da plataforma de streaming com música “Tá OK”. Em Brasília, ele se apresenta com um repertório recheado de batidas de funk.

Sexta com reggae e rap

O grupo de rap 3030, formado por Rod, LK e Bruno Chelles, mistura a batida e as rimas do hip-hop com elementos de diversos gêneros musicais, entre eles a bossa nova e o forró. Com mais de 10 anos de carreira, a banda se caracteriza pela influência musical da MPB, do samba e do jazz nas composições. Sucesso no Spotify, o grupo 3030 soma mais de 1,4 milhões de ouvintes mensais e ainda possui mais de 173 milhões de streams acumulados. As músicas da banda são ouvidas em 100 países e já foram adicionadas a mais de 327 mil playlists na plataforma de áudio.

Com mais de 10 anos de carreira, a banda Maneva leva o arranjo do som jamaicano para o mundo. Para o Funn Festival, a banda promete um verdadeiro espetáculo cheio de alegria, liberdade e amor. Com 1,5 bilhão de streams, resultado de canções autorais, o Maneva foi indicado ao Grammy Latino com “Lágrimas de Alegria” na categoria “melhor canção em língua portuguesa”.

Sábado com funk, samba e pagode

Eles amam Brasília e não escondem esse amor de ninguém. O grupo carioca Fica Comigo, que há mais de 10 anos arrasta multidões no carnaval do Rio de Janeiro e em outros estados do país, desembarca no Funn Festival para um show com os embalos que marcaram a história do pagode na década de 90.

Claucirlei Jovêncio de Souza, mais conhecido como Buchecha, estreou no cenário musical aos 17 anos de idade, ao lado do amigo Claudinho. Juntos, fizeram surgir uma nova vertente de funk carioca – “o funk melody”-, com músicas mais melódicas e temas românticos. A partir disso, o ritmo tornou-se uma mania nacional e conquistou uma legião de admiradores. Um grave acidente de carro, infelizmente, tirou a vida de Claudinho. Apesar do hiato, Buchecha retomou a carreira, desta vez solo, trazendo uma nova roupagem a antigos sucessos e lançou faixas inéditas que viraram até tema de novela.

Domingo em clima de romance

A dupla Anavitória é reconhecida desde o lançamento do álbum de estreia em 2016, intitulado “Anavitória”, que recebeu inúmeros elogios da crítica e acumulou uma série de prêmios importantes. A música feita pelo duo combina harmonias vocais suaves com letras intimistas, abordando temas como amor, relacionamentos e autodescoberta. Com uma doce melodia e autenticidade, Anavitória continua a encantar o público com performances únicas e a conquistar prêmios em reconhecimento ao seu talento musical.

Manu Gavassi se apresenta no festival com o show do disco Acústico MTV – Fruto Proibido, lançado no último mês de fevereiro, no qual a cantora interpreta as faixas de um dos discos mais importantes da carreira de Rita Lee. Com a benção da própria musa do rock, Manu regravou o disco de 1975, mostrando que, mesmo após quase 50 anos, o álbum continua atual e na boca do povo. Entre os hits do show estão “Agora Só Falta Você”, “Ovelha Negra”, “Mutante” e “Lança Perfume”.

Serviço:

Funn Festival Brasília 2023

Quando: até 18/06

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Ingressos e atrações no Ingresse

Instagram: @funnfestival

Para todos os públicos

Programação musical dos próximos dias: