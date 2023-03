Felipe Araújo encerra a temporada Brazilian Paradise do Cafe

Projeto iniciado em novembro ocupando a Orla do Lago Paranoá retornará no final do ano com novo conceito

Foram mais de 30 artistas nacionais e locais que subiram ao palco da primeira temporada Brazilian Paradise, do Cafe de La Musique Brasília, ao longo dos últimos quatro meses. Inúmeros shows marcantes, entre eles Maiara & Maraísa, João Gomes, Xanddy Harmonia, gravação do DVD da Lauana Prado – com participação de Xand Avião, Sorriso Maroto e Guilherme & Benuto, DJs internacionais, entre vários outros artistas.

Agora é chegada a hora de se despedir da capital – temporariamente, com retorno marcado para novembro deste ano. Quem será o responsável pela festa de encerramento da temporada será o cantor Felipe Araújo, que sobe ao palco neste sábado (18), a partir das 21h, para apresentar seus sucessos como Atrasadinha, Espaçosa demais, Despedida de sofrimento, entre vários outros hits.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou App do Sympla, e custam a partir de R$ 60 (pista) e R$ 100 (frente palco). Valores referentes à meia-entrada e ao primeiro lote.

“Estamos muito felizes com o resultado que conquistamos com nossa primeira temporada do Brazilian Paradise em Brasília. Em novembro vamos retornar para às margens do Lago Paranoá com um novo e lindo projeto para o verão, onde pretendemos começar os trabalhos na segunda quinzena do mês, realizar nossa festa de réveillon, eventos durante todo o mês de janeiro, o carnaval e a semana pós”, revela Ana Carla, sócia da Top 7 Entretenimento e responsável pelo Brazilian Paradise.

Felipe Araújo no encerramento da Brazilian Paradise

Onde: Café de La Musique Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, ao lado do shopping Pier

21);

Quando: sábado, 18 de janeiro de 2023, a partir das 21h

