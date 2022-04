Feiras do DF recebem festival itinerante de forró, emboladores de coco e brincantes

O projeto leva a tradição cultural nordestina para algumas regiões do DF, incluindo Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Santa Maria

O projeto “Forró, Repente, Coco e Brincantes é o Nordeste Itinerante” apresentará espetáculos culturais em quatro regiões administrativas (Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Santa Maria), com símbolos da cultura tradicional do Nordeste: forró pé de serra, repentistas, emboladores de coco e grupo de teatro de mamulengo.

Os espetáculos serão realizados na Feira da Guariroba em Ceilândia Sul dia 17 de abril, na Feira Permanente da QNL em Taguatinga Norte dia 23 de abril, na Feira da Quadra 210 de Samambaia dia 24 de abril e na Feira Central de Santa Maria dia 1º de maio, e contará com as seguintes apresentações:

As atrações são: Trio de Forró Chicão e Os Brasas do Nordeste; Dupla de Emboladores Azulão da Mata e Pardal da Saudade; Teatro de Mamulengo Fuzuê; e Dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana.

Dentro do caldeirão cultural que é o Distrito Federal, a cultura nordestina tem grande impacto social. Com o objetivo de proteger e valorizar os conhecimentos e expressões das culturas populares tradicionais, o projeto também gera emprego e renda para agentes culturais, artistas e técnicos. Além disso, pessoas de todas as idades e classes sociais terão acesso a um festival gratuito. O evento conta com o recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Foto/Reprodução

Idealizador do projeto, Francisco Antônio de Carvalho é uma das referências culturais nordestinas na cidade. “Estamos felizes em desenvolver um projeto tão criativo. A minha expectativa é que este evento fortaleça a nossa cultura nas feiras populares e forme novos públicos, com uma programação de qualidade para todas as idades”, destaca Francisco também conhecido como Chicão do Forró.

O organizador destaca que a junção dos movimentos culturais com as feiras populares torna o projeto significativo devido a sua função econômica e social: “Vamos sempre fortalecer e sustentar o oficio que desenvolve os forrozeiros, cantadores repentistas, emboladores e mamulengueiros do Distrito Federal. Queremos resgatar a identidade cultural do nosso povo”.

Acessível, descentralizado e gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto contempla não só a população com os shows, mas retoma a energia dos artistas de sentir o prazer de tocar em um palco. Os quatro shows contam com horários distintos para cada feira. “A importância da realização deste projeto é evidenciada pela sua ação que vai promover o encontro, a integração e a interação dos músicos e artistas da cultura nordestina com a população das cidades de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Santa Maria”.

Através do projeto “Forró, Repente, Coco e Brincantes é o Nordeste Itinerante”, é possível contribuir com a sociedade em um processo de reconhecimento das manifestações culturais de grande parte daqueles que um dia viveram, aprenderam e se identificaram com as expressões artísticas do Nordeste.

O Distrito Federal teve no início de sua construção as feiras formadas por migrantes de todas regiões do país, com o objetivo de abastecer os trabalhadores e as famílias que pouco a pouco iam tomando gosto pela nova moradia.

Foto/Reprodução

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evento: Forró, Repente, Coco e Brincantes é o Nordeste Itinerante

Atrações:

Trio de Forró Chicão do Forró e Os Brasas do Nordeste;

Dupla de Emboladores Azulão da Mata e Pardal da Saudade;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Teatro de Mamulengo Fuzuê; e

Dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana.

Dia: 17/04 (Domingo) – Hora: 10:00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Feira da Guariroba em Ceilândia Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia: 23/04 (Sábado) – Hora: 10:00

Local: Feira Permanente da QNL em Taguatinga Norte

Dia: 24/04 (Domingo) – Hora: 11:00

Local: Feira da Quadra 210 de Samambaia

Dia: 01/05 (Domingo) – Hora: 10:00

Local: Feira Permanente de Santa Maria