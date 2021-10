Feira do Japão ocupará Clube do Congresso em novembro

Festival do Japão vira Feira do Japão em 2021 e volta com muitas novidades e o melhor da gastronomia nipônica para ser degustada à beira do Lago Paranoá

A tradicional comida japonesa, além de apresentações folclóricas, exposições, workshops, artes marciais, cultura pop, tecnologia e área de lazer vão ocupar a capital federal em novembro. Maior evento nipônico do Centro-Oeste, o Festival do Japão está de volta com novo nome e formato.

Devido à pandemia da Covid-19, a atração chega como Feira do Japão e traz uma rica programação, como a cerimônia Tooro Nagashi. Nesta cerimônia, centenas de lamparinas flutuantes serão lançadas ao Lago Paranoá em homenagem às milhares de vítimas da Covid-19. Aliás, será às margens do lago que a Feira do Japão irá acontecer, permitindo, assim, um maior distanciamento e muito entretenimento em área livre.

O evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de novembro, respectivamente sexta, sábado e domingo no Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte), das 9h às 21h. Ingressos antecipados em: https://www.sympla.com.br/feira-do-japao-brasilia-2021__1372448. Valor do ingresso antecipado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Pagam meia-entrada estudantes e professores, pessoas com mais de 60 anos, menores de 12 anos e doadores de 1 Kg de alimento não perecível mediante comprovação em documento. Livre para todos os públicos.

Em uma área de aproximadamente 30 mil m², a Feira do Japão contará com mais novidades. Na praça de alimentação, ponto forte do evento por conta da culinária japonesa, haverá espaços para piqueniques, onde o público poderá contemplar a natureza na beira do lago com distanciamento e, ainda, experimentar os pratos da terra do sol nascente. Sashimi, tempurá, guioza, temakis, huramaki, yakisoba, tonkatsu, kare raisu, lámen, doces tradicionais como manjus, mochis, dentre outros, farão parte dos cardápios.

Apresentações culturais como o odori (dança tradicional), taiko (tambores), matsuri dance (dança contemporânea), cultura pop com desfile cosplay (caracterização de personagens de animes, filmes e quadrinhos) e demonstração de shodô (caligrafia japonesa) vão rechear o evento, que pretende apresentar e valorizar a cultura nipônica.

Ainda exposições de bonsai, kimono, origami, oficinas de artes marciais como judô, caratê, kendô, kyudo, jiu jisu, aikidô; cerâmica; ikebana (arranjos florais); gô e shogi (jogos de tabuleiro), espaço de cultura pop para os fãs, cosplayers e público geek (aficionados por tecnologia, vídeo games, quadrinhos e filmes). O Espaço de Variedades também convidará standistas de várias regiões do País e vitrines para grandes marcas japonesas da indústria de automóveis, motocicletas, eletrônicos, bem-estar, dentre outros.

Outro destaque será a Cerimônia Tooro Nagashi, que iluminará o Lago Paranoá com lamparinas flutuantes lançadas à água em homenagem às milhares de vítimas da pandemia. Os interessados poderão registrar o nome de amigos ou parentes e soltar a sua própria lamparina.

A Feira do Japão Brasília é organizada pela FEANBRA – Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste, entidade particular sem fins lucrativos. Correalização: Embaixada do Japão no Brasil.

Cuidados sanitários

Conforme o Decreto Nº 42.352 do Governo do Distrito Federal, de 2 de agosto de 2021 para o enfrentamento da pandemia por Covid-19 (Sars-Cov-2), o evento será realizado seguindo todos os protocolos e medidas de segurança e previstos para este tipo de evento.

Serviço:

Feira do Japão ocupará Clube do Congresso em novembro com a culinária japonesa e diversas atrações

Data: 5, 6 e 7 de novembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte).

Horário: 9h às 21h

Ingressos antecipados em: https://www.sympla.com.br/feira-do-japao-brasilia-2021__1372448

Valor ingresso antecipado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Pagam meia-entrada estudantes e professores, pessoas com mais de 60 anos, menores de 12 anos (mediante documento de comprovação) e doadores de 1 Kg de alimento não perecível.

Livre para todos os públicos.

Informações: Instagram @fjapaobsb